Tomás Etcheverry vivió una pesadilla cuando sobrepasó el límite de permanencia en Alemania

Tomás Etcheverry, jugador de 22 años y una de las promesas del tenis argentino, pasó sus peores horas cuando se enteró que había superado el límite de permanencia en el país teutón.

"Cometí un error sin querer: superé por 23 días el límite de tiempo ininterrumpido que se puede permanecer en la Comunidad Económica Europea, que por la pandemia se redujo a sólo tres meses. Mi falla estuvo en que pensé que haber ido a jugar el US Open interrumpía el conteo pero no fue así. Los días siguieron corriendo", declaró el tenista en una entrevista para El Diario de La Plata.

El tenista nacido en La Plata se dirigía a Polonia para jugar el Challenger de Szczecin, y para llegar hasta allá debía hacer escala en la ciudad de Köln (Alemania). Fue en la fila de ese aeropuerto en donde comenzó la estremecedora experiencia del jugador.

"Después de jugar en Banja Luka tenía que ir a Polonia y debía cruzar por Alemania. Hasta ahí era todo normal hasta que, en el aeropuerto, cuando me pidieron el pasaporte, me apartaron de la fila de pasajeros y estaba solo. No entendía lo que pasaba", comentó Etcheverry.

En ese momento se supo poco del tenista. El argentino debía debutar en primera ronda del Challenger polaco ante el británico Jay Clarke, pero nunca llego.

"Estaban los de migraciones pero en un momento vi que se acercó personal de la policía militar. No entendía nada por el idioma y por todo lo que sucedía. Tenía mucho miedo. Pasó un rato y, entre inglés y alemán, me explicaron que había sobrepasado el límite de permanencia, que era de 90 días en países que pertenecen a la Comunidad Económica Europea. Me dijeron que me tenían que deportar y entré en pánico", agregó el tenista.

Antes de que fuera deportado, las autoridades alemanas enviaron a Etcheverry a un calabozo en una comisaría de Köln, donde fue retenido por más de 24 horas. Fue hasta ese momento cuando el tenista logró comunicarse con sus familiares, quienes de inmediato le hicieron saber lo que estaba sucediendo a los altos mandos de la ATP, los cuales lograron interceder por el jugador.

La devuelta a Argentina no fue fácil. Etcheverry viajó hasta Estambul (Turquía) para tomar uno de los pocos vuelos que se dirigían a Suramérica, le tocaría hacer escala en Brasil. "En Turquía estuve once horas esperando el vuelo. El tiempo no pasaba más: dormí en el piso y todavía tenía miedo", afirmó el argentino.

Cuando la pesadilla por fin parecía haber acabado la prueba de COVID que se practicó el tenista antes de volar hacía Río salió positiva. Cuando llegó a Argentina fue recogido en un taxi especial en el aeropuerto de Buenos Aires y se vio obligado a hacer los 10 días de cuarentena en un hotel , antes de poder ver a su familia.

Hoy el actual 144 del mundo, que en julio celebraba su primer campeonato challenger (Perugia, Italia), quiere dejar esta terrible experiencia atrás y lograr el objetivo que se trazó con su entrenador Carlos Berlocq para el 2021: hacer parte de los 100 mejores tenistas de la ATP.

Tomás Etcheverry volverá a la competencia en el Challenger de Buenos Aires, que se jugará desde el 17 al 24 de octubre.