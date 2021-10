Tony Gonsolin, el beisbolista de los Dodgers que usa zapatos estampados con gatos

Los deportistas, en muchas ocasiones, traslandan sus gustos o hobbies hasta los terrenos de juego, muchos de ellos usan camisetas, espinilleras, medias especiales en cada una de sus competencias. Pero, sin duda, lo de Tony Gonsolin es una novedad en la actividad deportiva.

El lanzador de Los Ángeles Dodgers sorprendió a todos cuando ingresó a relevar el lanzamiento en el primer juego de la Serie de Campeonato frente a los Bravos de Atlanta, en las Grandes Ligas. Y no es para menos, pues el estadounidenses lució unas zapatillas adornadas con gatos y con una pelaje en la zona de los cordones, similar a la de los felinos.

La historia de Tony Gonsolin con los gatos ya la ha hecho especial. El beisbolista modificó el nombre de los sábados en inglés (saturday) y ahora los llama 'caturday', haciendo un juego de palabras con los 'mininos'.

A la hora de ser cuestionado por su preferencia entre los gatos y los perros, respondió: "Siempre he tenido gatos, siempre he tenido perros, así que estoy bastante a la par con los dos. No puedo decir que esté del lado de ninguno de los dos, pero diría que me inclino un poco más hacia los gatos".