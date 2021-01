Tras colgar los guayos, Jackson Martínez se dedicó su otra pasión: la música

Jackson Martínez, uno de los mejores delanteros colombianos en la última época, se dedicará de lleno a su segunda pasión: la música. Nacido en Quibdó, deleitó a varios equipos de Europa con sus goles. Ahora muestra otra faceta.

Chachachá dejó las canchas en diciembre del 2020 luego de no poder superar una lesión de tobillo que lo aquejó durante gran parte de su carrera.

“Ese anuncio no fue a la ligera, fue después de luchar y haber hecho todo lo posible. Me costó mucho llegar a esa conclusión. El fútbol queda ahí y ahora en este tiempo he decidido ver poco fútbol porque no me estaba haciendo mucho bien”, dijo Jackson mientras le brotaban lágrimas.

Pero unas por otras. La lesión obligó al delantero a retomar una de sus pasiones, la escritura y la música.

“Durante la lesión tomo la decisión de comenzar a escribir, antes no lo hacía para Dios, pero ahora sí. En mi trabajo me enfocaba mucho para mezclar las cosas, pero la lesión me dio la oportunidad de escribir y grabar algunas canciones”, contó el exdelantero.

‘Porque solo tú’ es el nombre de su más reciente lanzamiento: “Conozco mucha gente que tiene todo lo que anhelo tener. La canción es un llamado para decirles que solo Dios nos da felicidad”.

Aprovechando que la mayor parte de su carrera la pasó en Portugal , Jackson graba sus videos musicales en ese país.

“Le agradezco a los que me apoyan en la música, en los que están interesados en mi contenido. Los verdaderos hinchas seguirán activos”, concluyó Jackson.