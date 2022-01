Tristan Thompson a Khloé Kardashian: "No mereces el dolor y la humillación que te he causado"

Tristan Thompson revolucionó las redes sociales, el lunes pasado, con un mensaje en sus redes sociales, en el que le pidió perdón a Khloé Kardashian.

El pívot de los Sacramento Kings había admitido hace unos meses su infidelidad con Maralee Nichols, su entrenadora personal; pero negó ser el padre del hijo que ella tuvo en diciembre.

El jugador recibió, este lunes, los resultados de la prueba de paternidad, los cuales indicaron que el bebé era efectivamente suyo.

“Los resultados de las pruebas de paternidad revelan que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad de mis actos. Ahora que se ha comprobado mi paternidad, espero que podamos criar amistosamente a nuestro hijo”, afirmó el basquetbolista canadiense.

En una segunda historia aparecieron las disculpas por parte del atleta, de 30 años:

“Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado durante estos los años. Sin duda, mis acciones no van en la línea con la forma en que te veo. Tengo el máximo respeto y amor por ti, a pesar de lo que puedas pensar. De nuevo, lo siento muchísimo”, concluyó.