Un tenista del top-50 de la ATP se pasó de sinceridad y quedó en el 'ojo del huracán'

Es bien conocido que en algunos casos deportistas de alto rendimiento no gustan de su actividad y que lo hacen solamente porque es su fuente de sustento. De esa manera, el tenista Benoit Paire, número 31 en el escalafón de la ATP, sorprendió con algunas declaraciones tras su eliminación en primera ronda en el Abierto de México, que se adelanta en Acapulco.

"El tenis no es mi prioridad, espero ir a la playa y a la piscina. Ese es mi objetivo. Llego, tomo el dinero y me voy. Si gano un ATP 250, no embolso más de 30 mil euros. Perdiendo en primera ronda, gano 10 mil. ¿Para qué luchar como un loco para ganar un poco más?”, expresó con claridad Paire en una entrevista en 'L' Equipe'.

El deportista no se quedó ahí, sino que agregó que “perdí en la primera ronda, mucho mejor. Podré salir bastante rápido de la burbuja y aprovechar para estar unos días antes en Miami. Espero poder ir a la playa y a la piscina. El tenis no es mi prioridad por ahora. Lo único en lo que pienso es en salir de la burbuja".

Paire finalizó indicando que últimamente ni siquiera se preocupa por cumplir con extenuantes prácticas. “No toco mi raqueta en absoluto, no sirve de nada pagarle a alguien en la gira en este momento. Estoy solo, no tengo nada, ni entrenador ni preparador físico. No estoy entrenado, no estoy listo para jugar grandes partidos. Si el tenis se ha convertido en esto, así es la vida, pero no es mi vida", finalizó el francés.

