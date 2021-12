Uno de los rivales de Cabal y Farah se bajó del Abierto de Australia, por "no estar vacunado"

El Abierto de Australia ha generado bastante polémica por las estrictas normas de bioseguridad que tiene el país de Oceanía, respecto a la vacunación de COVID-19. Incluso, jugadores importantes como Novak Djokovic han puesto en duda su participación en este torneo, ya que se ha declarado en contra del biológico.

Y en los últimos días, el francés Pierre-Hugues Herbert anunció oficialmente que no asistirá a la flamante competición y se convirtió en el primer tenista en 'bajarle el dedo' al torneo por no estar vacunado.

"Personalmente, no estoy vacunado y el viaje a Australia no era una opción para mí. Por mi parte, es una decisión personal no vacunarse. No sé cuánto tiempo durará. No sé si es factible hoy en día ser tenista sin estar vacunado. No sólo existe Australia. Hoy en día, están Estados Unidos, Austria... es un tema bastante complejo", dijo el número 8 del ránking de dobles al medio francés 'L' Alsace'.

Herbert es compañero de juego de Nicolas Mahut y se han enfrentado en repetidas ocasiones a la pareja colombiana de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Con esto, los colombianos no tendrán en el camino a unos de los favoritos para llevarse el título.

Pierre-Hugues Herbert se suma a otra bajas que tendrá el primer Grand Slam del año, pero no por cuestión de vacunas: Roger Federer y Guido Pella, con problemas de rodilla, Stan Wawrinka, lesionado en el pie y Jeremy Chardy.