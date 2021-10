Valentino Rossi: “Nunca se había visto que un campeón corriera para que un rival perdiera”

A pesar de la consagración de Fabio Quartaro como campeón del Mundial de Moto GP tras el Gran Premio de Emilia-Romaña, los focos mediáticos recayeron en unas declaraciones del mítico corredor Valentino Rossi, quien se retirará al final de esta temporada.

Recientemente, Rossi concedió una entrevista al canal de televisión ‘Mediaset Italia’ en la que habló sobre su rivalidad con el piloto catalán Marc Márquez durante la temporada 2015.

“De aquel año tengo malos recuerdos porque hubo una gran batalla con Jorge Lorenzo y tuve problemas con Márquez, quien me hizo perder (…) Nunca se había visto que un campeón corriera para que un rival perdiera. Es un gran remordimiento porque no lo esperaba y después nada fue igual”, aseguró el corredor italiano, quien en aquella temporada no ganó el título mundial luego de que supuestamente, según Rossi, Marquez se dejara ganar por Jorge Lorenzo en el Gran Premio de Valencia de aquel año.

Por otro lado, cabe recordar que Valentino Rossi inició su carrera deportiva en 1996. Desde entonces, el ‘Dottore’ ganó 115 Grandes Premios y nueve títulos mundiales durante las 26 temporadas en las que participó en la máxima categoría del motociclismo internacional.

Ahora, con 42 años, Rossi deja un legado que seguramente será recordado por todos sus seguidores.