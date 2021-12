Valeria Rodríguez, patinadora de oro de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021

Hace pocas semanas, la ciudad de Cali albergó la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior 2021 . Durante este evento deportivo, se reunieron deportistas de 41 países de América y 28 disciplinas deportivas tuvieron competencias en los 13 días que duró la competición.

Al final, Colombia ocupó el segundo puesto del medallero general con un total de 145 medallas: 48 oros, 34 platas y 63 bronces. Esto significó que nuestro país obtuviera preseas en la gran mayoría de deportes, pero unos dieron un poco más de réditos.

Este fue el caso del patinaje de velocidad que, junto con el ciclismo de pista, fue el deporte que más medallas de oro le entregó a la delegación colombiana durante los Juegos Panamericanos Junior 2021.

Precisamente, una de las figuras de este evento deportivo fue Valeria Rodríguez, quien a sus 20 años se convirtió en la primera patinadora en ganar una prueba de la mencionada competencia. Tras su brillante actuación, Rodríguez habló con Caracol Sports para conocer más sobre sus recientes logros deportivos y otros aspectos de su trayectoria en el patinaje.

¿Cómo fue la experiencia de competir en los primeros Juegos Panamericanos Junior?

“Ha sido una de las mejores experiencias de mi carrera deportiva. Fue muy bonito porque también tuve la oportunidad de interactuar con atletas de otras disciplinas deportivas (...) Sentí que nuestros entrenadores nos transmitieron mucha tranquilidad. Fue muy bueno recibir mucho apoyo por parte de ellos. Gané tres medallas de oro: una en la prueba de 200 metros, otra en los 500 metros y la última en la prueba de vuelta al circuito”.

¿En qué momento de su vida empezó a practicar patinaje?

“Empecé a patinar a los cuatro años. Lo hice porque mi mamá quería que hiciera deporte y porque era una niña muy activa. También practiqué natación, gimnasia y porrismo, pero a los siete años tomé la decisión de dedicarme por completo al patinaje”.

¿Cuándo comenzó a competir en esta disciplina deportiva?

“A los 13 años gané mi primera medalla a nivel nacional. En ese momento me di cuenta de que podría llegar lejos en el patinaje y que también era buena en las pruebas de corta distancia (...) Inicié con el club PAEN. Siento que recibí mucho apoyo por parte de todas las personas que estuvieron involucradas en mi formación deportiva y humana. Para mí son como una familia porque siempre quieren lo mejor para cada uno de sus patinadores”.

¿Cómo fueron las primeras experiencias con la Selección Colombia de Patinaje?

“La primera concentración que tuve me pareció muy difícil. Sin molestar, no era capaz de durar ni un cuarto del trabajo que nos asignaban (...) Mi primer Mundial de Patinaje fue en 2018. Fue una experiencia muy dura porque siento que no estaba tan enfocada en el deporte y me di cuenta que me falta mucho por aprender. Luego, en 2019, obtuve dos medallas de plata (200 y 500 metros) y una de bronce en los 100 metros, en el Mundial de España”.

¿Cuáles son los objetivos para el siguiente año?

“La primera meta del 2022 es entrar al selectivo de la Selección Colombia y luego clasificar para hacer parte del equipo nacional que competirá en el Mundial de Patinaje de Argentina”.