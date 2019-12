Colombia, tierra de atletas: esta campeona de Olímpicos de la Juventud sueña ahora con Tokio 2020

Hace 6 años, Valeria Cabezas no sabía que correr era un deporte. Hoy, por su talento para el atletismo y con 18 años, es campeona olímpica en 400 metros vallas.

“Fue en los Juegos Olímpicos de la Juventud y espero seguir obteniendo más, pero en los Juegos Olímpicos de mayores”, dice Valeria, atleta del Valle del Cauca.

Meta que tiene clara dese el mismo en que empezó a correr por sus sueños. “Veo el atletismo como algo parte de mí y quiero llegar a poner a gritar a Colombia, cuando gane mis medallas olímpicas”, señala.

Y es que la doble medallista olímpica en salto triple, Katerine Ibargüen, se ha convertido en referente y consejera de esta joven promesa del atletismo.

“Es una persona de admirar, grandiosa, y me refleja que sí se puede y que el deporte colombiano puede salir adelante”, comenta Valeria.

Pese a su juventud, Valeria cuenta con un gran número de títulos entre campeonatos suramericanos sub 20 y sub 18, panamericanos, nacionales y departamentales. Ha logrado surgir rápidamente en esta disciplina, donde empezó con un par de zapatos remontados.

“La pista desgasta mucho los tenis y, como los zapatos que me daba mi papá no eran muy resistentes. Por ejemplo, me duraban un mes buenos y ya después del mes, comenzaban con rotos abajo y mi mamá me los llevaba a la zapatería para que les pusieran parches y, pues, a mí me daba pena, porque había ejercicios en los que uno se tiraba al suelo y los zapatos se me veían”, dice.

Pero todo hace parte del pasado, ese donde, asegura, no había apoyo suficiente para los deportistas.

“El Ministerio del Deporte es un ente muy importante para nosotros los deportistas, porque nos brinda un apoyo económico y, así, nosotros podemos comprar nuestra proteína, nuestra ropa deportiva o los implementos que necesitemos”, afirma.

Las metas más cercanas de Valeria Cabezas son el Mundial de Atletismo Sub 20 en Kenia y alcanzar la clasificación a Tokio 2020, para empezar a encaminarse por el carril de los grandes en los 400 metros vallas.

