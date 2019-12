Colombia, tierra de atletas: Leidy Solís, la pesista que superó un accidente y se bañó en oro

La atleta, que también es madre, sueña con llegar a Tokio 2020 y subirse a lo más alto del podio olímpico.

La deportista nacida en Tuluá ha dedicado gran parte de su vida al levantamiento de pesas, un deporte que forjó su carácter y la hizo la exitosa atleta que es hoy en día.

Uno de los mayores triunfos de Leidy Solís es levantar a su hijo Matías, ya que un accidente en el año 2011 casi le arrebata su sueño deportivo.

“Fue un accidente casero cuando tenía nueve meses de embarazo. El incidente me comprometió cinco tendones de la mano y dos nervios. El médico me dijo que no podía volver a levantar pesas, mis sueños se fueron al piso”, dijo Leidy.

Probablemente, ese fue uno de los momentos más difíciles de su carrera, pues hasta su entrenador le dio la espalda.

“Llegué al punto de comer solo arroz. Era muy difícil porque estaba retrocediendo. Después de alcanzar muchos títulos y verme en esa condición me volvía loca, pues no acepté esa realidad”, relató.

Sin movilidad en su mano derecha y contra todos los pronósticos médicos regresó al coliseo Benicio Echeverry, ubicado en su natal Tuluá.

Con esfuerzo y disciplina, los títulos volvieron a su vida, quedó campeona panamericana en 2015, se alzó en lo más alto del podio en juegos Bolivarianos, Centroamericanos y Suramericanos.

“Cuando gano veo la adversidad de la que salí, fue un momento de discapacidad porque duré sin poder practicar casi dos años. La vida me enseñó a valorar las cosas, ahora lo hago más que antes”, dijo.

La pesista también aprovechó para hablar de Matías, su hijo y su impulso para levantar cada kilo durante sus competencias.

“Mi hijo es el motor de mi vida, el me inspira cada día a entrenar fuertemente, me inspira para alcanzar mis sueños”, contó.

Solís se ha alzado tres veces con el título de campeona del mundo. Como madre, el mayor triunfo es ver crecer a su hijo, como deportista, desea seguir brillando y subir al podio de Tokio 2020.

