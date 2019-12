Colombia, tierra de atletas: Yuri Alvear espera llegar a Tokio 2020 y lograr su primer oro olímpico

La deportista nacida en Jamundí, Valle del Cauca, inició en la disciplina de combate para defenderse de su hermano.

Yuri Alvear, una de las atletas más importantes para Colombia en el judo, habló sobre cómo inició en este deporte de combate, cuáles fueron sus dificultades y sus sentimientos al ser catalogada como un referente de esta disciplina.

Ella, desde muy niña, ha llevado el deporte en la sangre, como un estilo de vida.

“Siempre me había inclinado por alguna actividad, ya que venía de un estrato bajo. Mi objetivo era siempre ir a la universidad. Estuve en waterpolo, atletismo, voleibol, pero al me quedé con el judo”, afirmó Yuri.

Precisamente, el deporte de combate fue el que la cautivó y llegó a su vida por la necesidad de defenderse de su hermano.

“Mi papá nos daba plata a cada uno, pero se la daba a mi hermano y el me la pasaba a mí. Cuando lo iba a buscar me decía siempre que no tenía, que no había devuelta o me la escondía, yo lo cogía de la camisa y lo empujaba”, dijo entre risas la deportista.

Su necesidad de defenderse dejó como saldo tres campeonatos del mundo, tres veces medallista de bronce en mundiales de judo, además del bronce en Londres 2012 y la plata en Río 2016.

La meta de la deportista es seguir escalando en el podio olímpico y dejar en alto el nombre de Colombia.

“Mi objetivo es clasificar a estos olímpicos, quiero una medalla de oro, espero con el poder de Dios, obtenerla”, concluyó.

Yuri Alvear, la niña rebelde que siempre luchó por defender lo justo, ahora se bate como una leona en los dojos internacionales para dejar en lo más alto del podio el orgullo de todo un país.