Conozca la historia de Francisco Balanta, el judoca más joven en ganar un oro panamericano

Francisco Balanta, un deportista de tan solo 21 años de edad, es una de las fichas más importantes de Colombia en el judo, una disciplina de combate la cual requiere de fuerza, agilidad y un gran componente mental.

El deportista habló de cómo esta disciplina llegó a su vida para cambiarla y para enseñarle valores, los cuales forjaron su carácter dentro y fuera de los escenarios en los que se bate como un león contra sus contrincantes.

“El judo marcó mi vida porque he logrado muchas cosas. Este deporte me ha ido guiando, me he trazado muchos objetivos, el más cercano es llegar a Tokio 2020”, dijo.

Este deporte le cambió la vida, le trajo muchos beneficios que ha se han convertido en bendiciones para toda su familia.

“Para mí el judo se traduce en más comodidades, en salir de tantas deudas, en estar en la universidad, invertir en mi casa, tener más comodidades. También para mis implementos deportivos”, afirmó.

Pese a su juventud, sus resultados lo tienen en el programa de excelencia deportiva del Ministerio del Deporte, con el que ha conseguido el respaldo necesario para buscar su clasificación a los olímpicos.

Por lo anterior, Balanta se convirtió en el hombre colombiano más joven en conseguir una medalla panamericana en judo, un logro más en su vida.

La lucha y sacrificio, los permanentes acompañantes de este deportista, que se convirtió en una pieza clave para Colombia en esta disciplina de combate.