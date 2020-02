“Fue una pesadilla, pero al final se vio la luz. Sabía que no había hecho nada malo”: Robert Farah

El tenista colombiano podrá volver a competir luego de que la ITF declarara que la boldenona que apareció en su cuerpo fue ingerida de forma involuntaria.

“Estoy bastante emocionado, esto ha sido muy duro, pero al final se vio la luz. Fue una pesadilla desde ese primer email que recibí, sabía que no había hecho nada malo y me cogió por sorpresa. Tenía mucha impotencia porque mi mente estaba preparada para jugar un Grand Slam y de repente me voltearon el mundo y me di cuenta de que estaba en un serio problema que podía tener consecuencias muy graves”, aseguró Robert Farah en entrevista con Noticias Caracol.

Farah, de 33 años, contó que cuando recibió la noticia se puso en contacto con sus abogados para “demostrar que la ingesta de la boldenona fue de forma involuntaria, ya que la cantidad era muy poca para decir que fue una inyección o consumo directo. Si tenía boldenona en mi cuerpo, pero claramente no sabía que la tenía y en eso se basó la defensa”.

El campeón de dobles de Wimbledon y el US Open (junto a Juan Sebastián Cabal) dejó claro que “el tenis es mi vida, siempre he tratado de hacer todo lo mejor que puedo y de forma profesional, ya está en mano de Dios estos tropiezos y la forma en la que lo saca a uno de esta adversidad”.

Robert Farah finalizó diciendo que está feliz por volver a competir y “motivado para llegar bien a los Juegos Olímpicos y lograr una gran victoria para Colombia”.

