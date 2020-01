Juan Sebastián Cabal y Jaume Munar quedaron eliminados de dobles masculinos en el Australian Open

La pareja colomboespañola se vio superada, en dos sets, por los hermanos Bob y Mike Bryan.

El colombiano Juan Sebastián Cabal y el español Jaume Munar dijeron adiós al Australian Open, primer ‘grand slam’ del calendario tenístico del 2020.

La dupla colomboespañola cayó a manos de la pareja estadounidense Mike y Bob Bryan con parciales de 7 – 6 y 6 – 4. El encuentro duró una hora y media.

More to come on the farewell tour!

Bryan/Bryan send off Cabal/Munar 7-6(5) 6-4.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/wKuT4jyQz8

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020