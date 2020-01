“Sé que no he hecho nada malo”: Robert Farah tras ser suspendido por dopaje

El tenista vallecaucano aseguró que le teme a nada y que continuará con su vida, pero, al mismo tiempo, dijo que espera volver “muy pronto” a las canchas.

Luego de que la Federación Internacional de Tenis anunció la suspensión de Robert Farah por consumo de sustancias dopantes, el deportista caleño se mostró tranquilo y aseguró que siempre ha obrado bien.

“No quiero vivir achantado, quiero seguir siendo yo. Sé que no he hecho nada malo, así que no temo de nada y quiero seguir viviendo mi vida y que ojalá esto se resuelva muy pronto para seguir adelante y volver a una cancha de tenis a hacer lo que más amo”, dijo.

El tenista vallecaucano, campeón de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en la modalidad de dobles junto a su amigo Juan Sebastián Cabal, también anotó que trabajará muy fuerte e intentará “hacer todo lo posible para, muy pronto, volver a las canchas”.

Farah también aprovechó para agradecerles a sus seguidores por el apoyo que le han manifestado y las felicitaciones por su cumpleaños número 33, celebrado el pasado lunes 20 de enero de 2020.

La suspensión de Robert Farah se produjo luego de una muestra de orina que se le tomó el 17 de octubre de 2019 durante una prueba antidopaje y en la cual se le detectó la presencia de boldenona, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje.

Pese a la decisión de la Federación Internacional de Tenis, el deportista caleño podrá apelar ante un tribunal independiente.

