Viuda de Kobe Bryant encontró un regalo especial que le hizo su esposo

"Encontré este hermoso vestido que Kob me regaló hace mucho tiempo. No voy a mentir, me trajo muchos recuerdos emocionantes. Él era tan romántico. Todavía me muestra que me manda amor desde el cielo. Te amo para siempre boo-boo ", escribió Vanessa Bryant en su publicación.

La prenda fue usada en un capítulo de la serie en 2004 y Kobe Bryant se lo regaló a su esposa, quien contó que también recibió de la exestrella de la NBA el vestido azul que el personaje de Rachel McAdams usó en la película ‘The Notebook’.

Kobe Bryant perdió la vida en un accidente aéreo en enero de 2020.