Volando por todo lo alto: ella es Nathalia Pinzón, la mejor parapentista de Bogotá

Nathalia Pinzón es la mejor parapentista de Bogotá, ella sueña con estar en unos Juegos Olímpicos y esto contestó en diálogo con Noticias Caracol.

¿Cómo empieza la pasión por el parapente?

"Conocí este deporte a los 13 años, en un evento de deportes extremos. Yo en ese momento montaba patineta y me llamó la atención. Empecé a practicarlo y me encantó. Entonces ahí cambié la vida sobre ruedas para mirar al cielo. Siempre me han gustado las aventuras, los viajes y en el parepente encontré ese complemento".

¿En qué momento se dio cuenta que realmente se podía dedicar a esto y que iba a ser la mejor del país?

Yo empecé estudiando Historia en la Universidad Industrial de Santander, me gradué y ejercí como profesora. Simultáneamente seguía practicando y ya hubo un momento en el que me decidí en dejar al lado la docencia y ya me centré en ser deportista"

¿Qué ventajas tiene practicar este deporte en nuestro país?

"Colombia es un país que está hecho para montar en parapente. Tenemos tres cordilleras y un clima tropical, esto nos permite montar los 365 días del años. Eso hace que seamos buenos pilotos, a comparación de otros países que deben parar cuando llega el invierno o en el cambio de estaciones".

¿En qué situación está el parepente de precisión para ser deporte olímpico?

"Estamos motivados porque es la única que tiene como el aval para que algún día esté en los Juegos Olímpicos. Ese es muy sueño, algún día poder representar a mi país en las justas. Si no me toca a mí, espero ser precursora en ese camino, para las próximas generaciones".