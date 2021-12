Yuri Alvear, doble medallista olímpica, cerró el 2021 con dos grandes noticias

Yuri Alvear, doble medallista olímpica, cerró el 2021 con broche de oro, pues recibió dos grandes noticias en un año difícil para la judoca colombiana.

En febrero de este año, Alvear confirmó su retiro del deporte tras una operación de menisco y de ligamento cruzado anterior. Esta lesión le negó la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde quería conseguir el oro, la única presea que le hizo falta en su extraordinario palmarés.

Recordemos que la exatleta, de 35 años, consiguió el bronce en las justas de Londres 2012, y cuatro años más tarde se colgó la plata en Río de Janeiro.

Aparte de estos logros, la deportista oriunda de Jamundí se consagró campeona mundial en tres ocasiones (2009, 2013 y 2014).

Alvear no se quiso desprender del deporte y desde el 2022 trabajará como entrenadora de las categorías junior y mayores, de esta disciplina, a nivel nacional.

"Es una gran responsabilidad, pero me siento muy contenta. Uno de mis objetivos siempre fue ser entrenadora, me preparé y me capacité para esto. Soy profesional en Deporte y Actividad Física y siempre pensé que al final de mi carrera deportiva/competitiva iba a terminar con mi transición como entrenadora", afirmó Alvear en entrevista con 'Caracol Sports'.

Los futuros pupilos de Alvear ya manifestaron su emoción de trabajar con ella. "Supercontento y confiado, porque sé lo ella sabe, de su experiencia como competidora. Desde que este en la silla, cuando salgamos a competir, vamos a sentir demasiada confianza", aseguró Francisco Balanta.

Por su parte, Luz Álvarez contó que "ella (Alvear) me conoce, como persona y como deportista, entonces pienso que hay conexión, no solo conmigo sino con todo el equipo".

Aparte de volverse la flamante entrenadora del yudo colombiano, Alvear debutará como madre en julio del año entrante.

"Ahora me estreno como mamá. Me siento muy contenta porque cumplí un sueño", concluyó.