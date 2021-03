Yuri Alvear le dio una grata sorpresa a las nuevas promesas del judo

Yuri Alvear estuvo dos horas en el Hotel Dann Carlton, sitio de concentración del PAD Judo, donde pudo saludar a cada uno de los niños, tomarse fotos, entregar firmas y hasta responder cada una de las dudas que tenían ellos referente a sus experiencias personales y deportivas.

“Cuando uno empieza en su carrera va paso a paso, primero era ser campeona nacional, ir poco a poco, ir trazando metas es lo más importante para llegar a donde quieres”, fue uno de los mensajes de Yuri Alvear a los pequeños.

Por otro lado, Yuri Alvear dejó claro que “cuando era niña soñaba con ser una profesional, una persona que le aportara a mi país, que pudiera hacer algo para que Colombia fuera mejor. Ha sido un camino bastante largo, ya llevo practicándolo 21 años, han sido años muy bonitos, aquí en el judo se aprenden muchas cosas, conocer personas, aprendo cuando gano y cuando pierdo y he aprendido a no rendirme y siempre he tenido mis objetivos muy claros”.

Por otro lado, los deportistas que están en la Fase 3 del PAD fueron evaluados en índice médico, morfo funcional y a uno de ellos se le realizó una prueba piloto con los profesionales de la Escuela Nacional del deporte, donde le midieron algunos movimientos técnicos con sensores.

“Lo que hicimos con el PAD Judo fue analizar biomecánicamente las capacidades físicas de los deportistas, tomamos en cuenta lo que es la fuerza, la potencia en miembros inferiores para analizar cómo están ellos en este momento físicamente. En el área de biomecánica hicimos una prueba piloto para analizar unos gestos en específico con sensores inerciales. También analizamos unos saltos con movimientos en el laboratorio donde se tomaban las capacidades físicas con unas herramientas especiales”, comentó Andrés Cárdenas, ingeniero biomédico de la Escuela Nacional del deporte.

