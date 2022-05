A frenar la desinformación en elecciones: ¿cómo identificar noticias falsas?

No nos digamos mentiras, las redes sociales se han convertido en el escenario preferido por muchos para conversar sobre las noticias del día. Una realidad que se hace más evidente en épocas electorales. Colombia no es la excepción y los asuntos políticos se han tomado las plataformas digitales diseñadas en un principio para entretener. Lo cierto es que el riesgo de la desinformación en elecciones es alto.

Fíjense en estas cifras: de acuerdo con el último estudio de COPRA y Kaspersky, "el 70% de las personas en Latinoamérica no saben reconocer noticias falsas de las que no lo son". Y, según el portal Colombiacheck, un proyecto de Consejo de Redacción que hace "fact-checking" o revisión de datos, a la fecha: de 100 chequeos realizados en época electoral, 53 han sido hallados como falsos, 17 cuestionables y 6 verdaderos, "sin embargo, hay que decir que durante las pasadas elecciones de marzo, nos sorprendió que la desinformación no fuera tan grande como ocurrió en torno a temas como la reforma tributaria o el paro nacional", advierte JeanFreddy Gutiérrez, director del portal.

Y es que con frecuencia el ambiente electoral combina elementos que propician las mentiras, que posteriormente se vuelven virales . "Es el momento en el que estamos más emocionales y los sesgos, los prejuicios, los miedos y las esperanzas están en la boca de los candidatos, de las opciones políticas, de las organizaciones y a esto se suman los intereses económicos", apunta Gutiérrez.

Es así como entre las mentiras más comunes, Colombiacheck ha encontrado mitos históricos, relaciones inventadas con expresidentes, frases que nunca se dijeron y versiones que podrían afectar la percepción histórica que se tiene sobre, por ejemplo, los candidatos en contienda, pero también sobre el proceso en sí mismo: "están las dudas de la gente sobre si los bolígrafos electorales son pocos confiables o que quien manejará el software durante el proceso es una empresa malvada", añade.

La estrategia de las plataformas y redes sociales

Plataformas como Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, Kwai y TikTok dispondrán de herramientas para combatir la desinformación en elecciones y garantizar un espacio de conversación sano en las redes sociales. "Nos hemos puesto a disposición de todas las autoridades electorales en Colombia; tanto del Consejo Nacional Electoral como la Registraduría. Con esta última hemos hecho una serie de talleres de intercambio, donde hemos podido dar a conocer nuestras políticas. También hemos hecho una serie de alianzas con organizaciones de la sociedad civil para llevar esta información a los distintos actores que hacen parte del arco político", explica Adela Goberna, mánager de Políticas Públicas para Twitter Latinoamérica.

Esto incluye, según explica Goberna, que todos los actores conozcan las reglas de Twitter, los procesos de verificación y de reporte donde nos pueden hacer llegar los contenidos que infringen esa norma. "La eliminación o la suspensión del contenido o de una cuenta va a ser la última herramienta que se pondrá a disposición, porque tenemos como uno de nuestros principios velar por la libertad de expresión", puntualiza.

TikTok, por su parte, se unió con "Movilizatorio", un laboratorio experto en transformación social y al programa de educación mediática "Digimente", para combatir la desinformación. A esto se suman una serie de videos protagonizados por creadores sobre cómo evitar caer en mentiras y rumores. Los usuarios pueden ver todos los videos, al acceder a la cuenta de @TikTokSeguridad para América Latina de habla hispana. "Además, las noticias falsas no están permitidas en TikTok, por lo tanto, si nosotros identificamos o si alguno de nuestros usuarios o usuarias nos reportan cuentas o contenido que es falso, lo revisamos, para poder proceder. Eliminamos cuentas, contenido y publicamos reportes trimestrales al respecto", explica Édgar Rodríguez, director de políticas públicas de TikTok.

El reporte trimestral más reciente de TikTok habla de noventa millones de videos a nivel global que fueron eliminados por la plataforma. "Esto, sin embargo, solo corresponde al 1% del número de videos totales publicado durante este lapso", añade Rodríguez.

La red social Kwai también selló alianzas para luchar contra la desinformación. "Alianzas estratégicas con el CNE, Registraduría y medios de comunicación. Además, robustecimos nuestra plataforma de inteligencia artificial y la capacidad de monitoreo humano, con un equipo que estará 24 horas al día para identificar elementos que puedan poner el riesgo la calidad de contenido", explica Gustavo Vargas, director de comunicaciones y relaciones públicas de Kwai para Latinoamérica.

Esto incluye normas como: la prohibición de todo tipo de contenido que pretenda generar un ambiente de violencia en el proceso electoral, ocasionando que las personas se abstengan de ejercer su derecho al voto y las afirmaciones sobre supuestas irregularidades en las elecciones con datos falsos, entre otras que puede consultar aquí .