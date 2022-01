CES 2022: la gigantesca feria tecnológica que desafió la pandemia

Las Vegas, la ciudad del pecado, le abrió sus puertas a los asistentes del CES 2022 (Consumer Elecronic Show), la feria en el mundo más influyente del año en materia de tecnología. Lo hizo tras dos años de pausa y en medio, sin embargo, de una de las peores olas de contagio en Estados Unidos por la variante del COVID-19 , Ómicron (más de 200 mil contagios diarios). Una ola con más tinte de tsunami que provocó la negativa de gigantes como Amazon, Twitter y Apple, entre otros, de participar a pocos días de que iniciara el evento.

Por la misma razón, los ojos del mundo estuvieron puestos no solo en las novedades en tecnología, sino en los protocolos de bioseguridad. Al ingreso, no fue necesario presentar presentar un resultado negativo de COVID-19, pero sí fue requisito contar con el esquema completo de vacunación y la mascarilla. También hubo puntos habilitados de testeo y el acceso a pruebas caseras de antígenos, que se entregaron al mismo tiempo que la escarapela para los asistentes.

Ameca: el robot humanoide más avanzado del mundo

Ahora sí entremos en materia: las tendencias e innovaciones en cuanto a electrónica y tecnología presentadas en el CES 2022. Ameca, con casi dos metros de estatura, se robó todas las miradas el Eureka Park, uno de los salones más visitados de la feria. Ameca es un robot humanoide, que sonríe y charla y, precisamente por esa capacidad de expresión, ha sido considerado como el más avanzado del mundo.

Esta figura, desarrollada por la compañía británica Engineered Arts, no tiene asignación de sexo, tampoco de raza, pero mira a los ojos y habla de sentimientos. Le preguntamos si conocía dónde quedaba Colombia, a lo que Ameca respondió: “he escuchado de Colombia, por ahora creo que debe estar cerca de mis pies”. Marcus Hold es el manager de producto de la firma que la creó. “Puede oírnos por micrófonos en el oído. Su función principal es ser una plataforma de desarrollo. Por ejemplo, si una empresa quiere modificar la manera de interactuar entre sus empleados, nosotros podemos proveerles a Ameca como una plataforma y en ella se puede poner a rodar su propio software de inteligencia artificial”, explicó.

Ameca no puede caminar, sin embargo, sus expresiones faciales son asombrosas. Es capaz de expresar alegría, tristeza e incluso rabia. Sin embargo, tanto el robot como sus creadores recalcan que no busca reemplazar al ser humano. “Ya hemos avanzando en su desarrollo y esperamos que en cinco años o menos, pueda caminar, no porque queramos que vaya a algún lugar sino porque representa un reto lograr que un robot camine”, indicó Hold.

El Galaxy S21 FE y los hogares del futuro de Samsung

Sin duda uno de los grandes atractivos del CES 2022 era el lanzamiento del nuevo integrante de la familia Galaxy de Samsung, el S21 FE, un dispositivo que fue presentando en el deslumbrante estadio Allegiant, sede del equipo de fútbol americano los Raiders.

Este celular viene en cuatro nuevas opciones de color: verde oliva, lavanda, blanco y grafito. Cuenta con una carcasa delgada de 7.9 mm de grosor. "Encontramos una cámara triple con un ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo que va a funcionar perfecto para acercamientos y fotos familiares. También cuenta con algunas mejoras importantes para las fotos con pocas luz y una funcionalidad importante que es el dual recording que me permite tomar video con la cámara frontal y la selfie para tener una doble perspectiva", explicó Carlos Vargas, director de Marketing de Samsung Colombia.

Por estas características este celular, que ya llegó a Colombia, promete lo mejor de los celulares de alta gama en un dispositivo más accesible al bolsillo.

Pero la gigante surcoreana fue más allá y, en medio de su apuesta por los hogares del futuro, presentó 'The Freestyle', un proyector portátil que le ofrece al mundo una nueva forma de ver televisión. Gracias a su tamaño, este proyector puede transportarse a cualquier lugar y muestra una imagen nítida en cualquier superficie y ángulo, con un tamaño que va desde 30 hasta 100 pulgadas.

Tal vez uno de los aspectos más interesantes de este dispositivo es que cuenta con las funciones de Smart TV, por lo que es posible disfrutar de películas y series de los principales servicios de streaming o proyectar el contenido de un smartphone en un gran formato.