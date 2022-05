En Colombia 4.0, consejos e innovación en tecnología

La versión número 12 de Colombia 4.0 transcurre con una exitosa afluencia de público. Una de las conferencias más apetecidas por los asistentes fue la de Steve Wozniak, cofundador de Apple, quien conversó durante casi una hora con el presidente de la República, Iván Duque.

Uno de los temas que más se ha abordado en esta importante cumbre fue el de las brechas digitales. En uno de los encuentros, 10 ministros TIC de diferentes países latinoamericanos se reunieron para plantear soluciones ante los nuevos retos de la era digital.

"Vamos a quedar en el 2025 con una conectividad del 80%, cuando veníamos en el 2018 con el 9,7%. Y hay metas que de hecho ya hemos superado. Por ejemplo, en materia de conexiones en el país tanto móviles como fijas, teníamos 32 millones y nos pusimos como meta 45 millones de conexiones”, declaró la ministra de la TIC, Carmen Ligia Valderrama.

Las reflexiones de Steve Wozniak

Durante el evento central, Steve Wozniak se refirió a tres temas clave de la industria tecnológica de acuerdo a su experiencia.

La Verdad

“Yo no tenía ni siquiera un vestido, pero tenía que profesionalizarme de alguna manera. Y otro aspecto es la verdad, no le escondas al mundo la verdad, no cuentes historias que no son de tu producto, todo dilo de manera honesta. Porque realmente tiene que ver con la confidencialidad industrial”.

Silicon Valley y Colombia

“Me enamoré de las personas. Hay personas que ven en la tecnología una manera de establecer muchos negocios y mejorar la economía, y ven ese camino al cambio. Casi que me enamoré de este lugar, todo el mundo me pregunta cuál sería el Silicon Valley de otros lugares en el mundo y yo siempre que vengo de regreso a América del Sur y me refiero a Colombia y realmente lo creo”.



Medioambiente

“Siempre he pensado sobre la naturaleza. A veces tenemos soluciones que son hechos por el hombre, pero a veces tenemos otras generadas por la naturaleza y siempre he pensado que la naturaleza puede lograr pasos más importantes que el ser humano y nos va a dar la solución de una manera bonita. La tecnología nos puede ayudar para estudiar qué está sucediendo con la naturaleza, pero necesitamos tener la motivación, la intención de preservar la naturaleza”.



Otras novedades de Colombia 4.0

Pero también ha llamado la atención la muestra comercial durante este evento. Cincuenta emprendedores digitales se dieron cita en uno de los pabellones de Corferias.

“Como ven, tenemos acá un arte, pero no es un arte cualquiera, es un arte interactivo”, aseguró Stefanía Ríos, de la empresa de arte interactivo Kaopsia.

Otros expositores que estuvieron presentes en esta innovadora muestra comercial fue la empresa de turismo 360, Colombia VR360.

“Una vez te pones tus gafas virtuales, te sumerges ahí y puedes conocer la infraestructura, la industria, el turismo. Puedes visualizar imágenes didácticas, historias bien contadas que realmente la gente no conoce de la hermosa Cartagena”, dijo Angélica Castro, directora comercial.

El evento irá hasta este sábado, 7 de mayo de 2022, con talleres de inteligencia artificial y decenas de voceros que tienen algo que contar en este camino de Colombia en el 4.0.