Estudiar gratis en pandemia: la oferta de cursos en las áreas profesionales más apetecidas

Estudiar sí es posible si no se cuenta con grandes recursos. Esto, gracias a la tecnología que se ha convertido en un puente para reducir los obstáculos de quienes quieren aprender en medio de la crisis económica y la pandemia del COVID-19 .

En Colombia, plataformas como Coursera, Edx, Miríadax y universidades como la Nacional, los Andes y la Javeriana ofrecen cursos gratis. En el país hay cerca de dos millones de personas inscritas a la oferta de "Coursera" y, de acuerdo con Jeff Maggioncalda, presidente de esta plataforma de educación, 136 mil personas lo hicieron en el último año.

Una mirada que comparte César Tulio Ossa, director de educación continua de la Universidad Javeriana. Él afirma que el crecimiento en la educación virtual ha sido muy interesante y llamativo, lo que los llevó a ofrecer una serie de cursos gratuitos que enriquecieran el crecimiento personal y laboral de los estudiantes interesados.

El tiempo y el acceso remoto son dos factores que juegan a favor de esta modalidad de educación. Este es el caso de Laura Ruiz, profesional de mercadeo, quien ha ejecutado esta alternativa en varias ocasiones: "He empezado a hacer estos cursos porque me parece que es una buena herramienta para ampliar el conocimiento profesional, uno debe estar estudiando constantemente y estas plataformas lo que hacen es facilitar esto, ahorran el tema del desplazamiento y, en el tema virtual, le dan la facilidad a uno de poderse capacitar continuamente".

Así mismo, Hernán Darío Cárdenas relata cuáles son esas capacitaciones a las que se ha inscrito. "Yo soy estudiante universitario, los cursos que yo he realizado principalmente son de inteligencia emocional. En la parte de talento humano, me he formado con el curso de alta gerencia. Y, básicamente, estos cursos los he hecho tanto para crecimiento personal como profesional".

Ingresar es muy sencillo, solo debe hacerlo desde un computador o incluso desde un dispositivo móvil, buscar el área de interés e inscribirse. Si le interesa un certificado, también puede acceder esa opción que en promedio, en Coursera, tiene un costo de US$49.

Universidades como los Andes tienen una amplia oferta en varias áreas. "Tenemos un conjunto de Moocs (Massive Open Online Course) en liderazgo, en creación de empresas, en diseño de videojuegos y estamos desarrollando Moocs también en el área de la salud, en dolor neuropático y en depresión", explicó Luz Adriana Osorio, directora del laboratorio de informática y educación de la Universidad de los Andes.

Otras instituciones como la Universidad Javeriana tienen abierto cursos de Design thinking, Photoshop, crecimiento personal, cuidado del adulto mayor y del coronavirus, entre otros. Pero no solo eso, también hay ofertas en las disciplinas que demandarán más conocimiento en los próximos años, como tecnología, diseño, programación SEO y negocios, entre otros. "Los cursos más tecnológicos en este momento lo están tomando personas alrededor de los 25 a 30 años, por ejemplo, que están como en un proceso de actualización y fortalecimiento de competencias para acceder a mejores ofertas laborales, y hay otro que toman personas retiradas, de más de 55 a 60 años, quienes también acceden como las amas de casa", afirmó Luz Adriana.

La era de la educación digital está en constante transformación, por lo que es importante adaptarse a ella y así lograr nuevas oportunidades laborales. A nivel mundial, más de 27 millones de usuarios se han unido a las diferentes plataformas, con 58 millones de inscripciones en distintas modalidades. ¿Y usted se atreverá a dar el siguiente paso?