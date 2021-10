Guía para hacer crecer sus cuentas en redes sociales

Las redes sociales son una ventana impresionante que cambia vidas y nos ayuda a conectar, literalmente, con el mundo. Y esto funciona tanto para negocios como para posicionar ideas y marcas personales. Por eso, preste atención a esta guía rápida para hacerlas crecer de la mano de los que saben.

Camilo Arévalo tiene 26 años y es de Tibacuy, Cundinamarca. Hasta hace algunos meses trabajaba en una multinacional. Aunque le iba muy bien, tenía un sueño sin cumplir desde la infancia: dedicarse a la comedia y, más que eso, vivir de ella. "Yo pensaba: si no me doy a conocer nadie lo va a hacer por mí, y un día en pandemia cogí mi celular, descargué tiktok y empezar a hacer video", explica Camilo.

Entonces, lo que comenzó como una idea hace seis meses, se fue consolidando y hoy Camilo tiene cientos de miles de seguidores en varias redes y le va tan bien que renunció a su trabajo. "Salía a la calle y la gente me conocía y me felicitaba. Dije: estoy haciendo las cosas bien y renuncié a mi trabajo, que es difícil de conseguir en Colombia, pero lo dejé por ponerme a hacer videos", relata. Por eso, agrega: "lo inicial es empezar, hay mucha gente que se queda ahí, pensando: ¿lo haré? Y no se arriesga a hacerlo y tener contenido original. Necesitas saber algo y mostrarlo".

Y por supuesto, el éxito solo es producto de la constancia. Una vez el usuario encuentra su nicho o público, aconsejan los expertos, se debe publicar con frecuencia y estrategia. El mediodía, las seis de la tarde y las nueve de la noche suelen ser buenos horarios. Alejandra Villeta es otra influencer que lleva más de seis años en redes y hoy, con millones de seguidores, aconseja: "ir mirando en cada pequeña cosa que pase, en cada interacción que tengas, en todo lo que pasa en tu vida, qué puedes volver un video, una enseñanza, una situación divertida, porque muchos me dicen te pasa de todo, a todos nos pasa, solo que yo lo cuento"

Cada red social funciona distinto, tiene públicos diferentes. La clave es entregar mensajes, opiniones y preguntas con valor, de una forma sencilla y entretenida. "Si piensas algo y estás muy convencido de eso háblalo, siéntate, piénsalo, escríbelo y publícalo... esto tiene que salir a la luz", insiste Alejandra.