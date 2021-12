Influenciadores financieros: los jóvenes que le enseñan a manejar el dinero

¿Alguna vez pensó que podía aprender a manejar su dinero en las redes sociales ? Probablemente, hace diez años nadie lo hubiera imaginado. Hoy, sin embargo, el panorama parece haber cambiado, especialmente para las nuevas generaciones que siguen a influenciadores financieros.

"A mí me gusta ver consejos para mis finanzas en redes sociales como TikTok", indica Isabela Estrada, quien tiene 23 años y es Comunicadora Social. Una opinión similar tiene Juan Rafael Rincón, estudiante de 22 años, quien afirma: "Yo consulto Youtube para conocer nuevas posibilidades de inversión y también para estar completamente actualizado de los temas económicos".

Para nadie es un secreto que con la internet, el conocimiento, que antes solo se podía encontrar en los libros, se democratizó. Se puso al alcance prácticamente de todos. Y eso incluye a la muchas veces esquiva y hasta complicada, si se quiere, información sobre las finanzas personales.

Sebastián Rodríguez, más conocido como Tián Rodríguez en redes hace parte de esa generación de influenciadores financieros: en su caso habla de dinero, inversión y libertad financiera.

Cuenta con más de cuarenta mil seguidores que, según él, lo siguen por un motivo claro: "Las finanzas personales no son lo más importante en la vida, pero sí afectan todo aquello que lo es. Muchas personas sufren por dinero, ese fue mi caso. Hoy siento que para la gente, encontrar información gratuita, de forma tan fácil a través del acceso a internet, es una solución clave para cambiar su vida financieramente".

La oficina de Sebastián está prácticamente en su casa y hace café mientras asesora a quienes toman los cursos que ofrece a través de sus plataformas. Muy lejos de allí, pero también en la sala de su casa, Quennie Tan y Andrés Garza lograban, a sus 22 y 25 años, su propia hazaña: naturalizar hablar de dinero.

"El acceso es muy importante, y especialmente el acceso gratis porque la gente joven no tiene dinero para pagarle a un experto en bolsa o en finanzas para que los asesore, y tampoco tienen el tiempo para leer documentos largos y aburridos, TikTok es clave para lograr ese acceso, obviamente allí también hay ventajas y desventajas", explica Quennie.

Para Andrés, la razón del éxito está en que a través del lenguaje digital se logra explicar de forma sencilla lo que, en los libros, suele ser difícil de descifrar: "Los términos financieros pueden ser muy complejos de explicar. Por eso, saber comunicar las ideas e intentar explicarles a personas que no tienen ninguna experiencia previa en el tema, es un reto que al final de cuentas es muy bien recompensado porque las personas realmente alcanzan entender y pueden hacer un cambio en sus vidas", agrega.

Pero, otros influencers van incluso más allá y se arriesgan a hablar de inversión a punta de aplicaciones. Es el caso de Ishan Srivastava, un estudiante universitario de la India. "Estas aplicaciones crean una relación más amistosa con el mercado, de una forma fácil podemos comprar y vender sin mayores requisitos", explica. Pero justamente en esto último que dice Ishan es donde los expertos prenden las alertas.

En Colombia, por ejemplo, el panorama no es tan claro en términos de regulación, especialmente, cuando se trata de invertir en criptomonedas . "En Colombia es interesante lo que está pasando, se están moviendo varios millones de dólares en criptomonedas de personas que las tranzan desde aquí en plataformas extranjeras porque aquí todavía no hay una regulación o está establecido un canal legal para que las criptomonedas lleguen", indica Guillermo Sinisterra, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Javeriana.

Justamente por lo pantanoso del panorama, para el profesor Sinisterra, la clave, antes de hacer cualquier tipo de transacción de este tipo o de incluso buscar consejos financieros, está en educarse. "En estos momentos hay diplomados que están estudiando las universidades en educación continua, entonces uno puede hacer un curso de criptos, de 10, 8 o 20 horas sobre cómo funciona, de dónde vienen, para ´donde van, cuál es la seguridad, cuál es la plataforma más segura, pero si usted le va a creer a un influencer, usted tiene que estar seguro de que la persona sepa de lo que le está hablando", añade.

Y es que los riesgos de caer en estafas en línea abundan, "la gente piensa que si algo está subiendo siempre está subiendo y no es así, entonces hay que saber entender las formas de las gráficas, para dónde van, cómo se mueven los indicadores, todo esto, para uno decir creo que la situación va a cambiar, más bien voy a retirar de este activo y voy a meter en otro activo", explica Sinisterra.

Es un desconocimiento con raíces profundas: nadie nos enseña a manejar el dinero, ni en el hogar, ni en el colegio. "Son muchas las personas que no saben qué es la inflación, que es una tasa de interés, no saben qué quiere decir el numerito de la tasa de su tarjeta de crédito, no saben si eso sube o baja, cuánto afecta su pago al final, y eso que esas son las cosas básicas, estas otras herramientas de las que estamos hablando son mucho más complejas, para entenderlas sí se requiere estudiar yo creo que por meses", apunta Sinisterra.

