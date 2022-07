La evolución del televisor: novedades y características de las pantallas inteligentes

La forma de ver televisión cambió. Lo que antes era una disculpa para reunir a todos los integrantes de la familia, a una misma hora y ante una sola pantalla, hoy ya no es razón suficiente para mantenernos a todos unidos y concentrados. ¿La razón? El televisor libra, desde hace años, una batalla silenciosa y casi que a muerte con otras pantallas y con otras formas de consumir contenido: el celular, las tabletas y los computadores portátiles.



"Nunca olvido los inconvenientes con la antena, a cada rato, se la llevaba el viento y siempre necesitábamos a dos personas: una que dijera a la izquierda, a la derecha y otra que vigilara. También recuerdo cuando se quemaban las resistencias, el televisor no se podía recalentar mucho", apunta Jaime Medina Torres, un ciudadano que, como muchos, rememora con nostalgia las dificultades tecnológicas de la época, pero que paradójicamente hacen parte de esos archivos más queridos de su vida.

Si nos apartamos de esa nostalgia, se abre de fondo una pregunta inevitable: ¿desaparecerá la televisión en algún momento? Y aquí las opiniones están divididas.

"Lo que vamos a ver es que el televisor va a absorber nuevas funciones y los dispositivos también lo harán con las funciones que tiene el televisor. Este proceso de cambio va a ser un proceso lento, por ejemplo, como ha ocurrido con la radio. Aún hoy tenemos a nuestros abuelos que cargan con su radio de baterías que la cargan por toda la casa", indica Jorge Palomino, doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana.

Concepto que contrasta con jóvenes que al ser abordados en la calle describen su cotidianidad. "Prefiero consumir contenido a través de los teléfonos y las tabletas. Son más fáciles de cargar, los puedo llevar a cualquier lugar y son menos costosas que un televisor", apunta Leonela Colmenares.

Ahora bien, si revisamos las cifras, no hay duda de que el público que ve televisión no ha desaparecido. De acuerdo con Kantar Ibope Media, el tiempo en promedio de la gente viendo televisión de lunes a viernes es de casi tres horas, mientras que los fines de semana aumenta a casi nueve horas.

Novedades en televisores

Los gigantes de la tecnología le han apostado a hacer del televisor un elemento que gire en torno al estilo de vida de los usuarios. Para tal efecto, Samsung presentó este año su temporada LifeStyle.

"Contamos con dispositivos como The Frame, The Sero y 'he Freestyle, los cuales se destacan por su diseño elegante, calidad de imagen y sonido y que, además, transforman el concepto del TV del hogar en un artículo tecnológico de decoración y que se adaptan a cada espacio en casa", explica Paula Andrea Ospina, gerente de Marketing y Comunicaciones para la división de Visual Display de Samsung.

The Frame cuenta con tecnología QLED y más de 1.600 obras de reconocidos artistas, fotógrafos y galerías. "Esta tecnología nos permite disfrutar de más de mil millones de tonos de color y las obras de arte se ven como reales. A esto se suma una pantalla que es antirreflejo", agrega Ospina.

LG, por su parte, le apunta a las pantallas superdelgadas. "Hoy en día la pantalla más delgada y que entrega la mejor imagen tanto en 4K como en 8k se llama OLED, es una tecnología transversal que permite que los pixeles se enciendan y apaguen por separado", indica Katherine Ospina, gerente de Marketing de Televisión de LG Electronics Colombia.

Una tecnología en pantalla que, de acuerdo con LG, tiene ventajas especialmente para los amantes de los videojuegos: "Quita toda la retroiluminación, lo que hace que muchos gamers de mesa y consola prefieran hoy el televisor, nuestros dispositivos además traen aplicaciones como Twitch embebidas en nuestro sistema operativo", puntualiza Ospina.