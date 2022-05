Las novedades en celulares con los que se puede hacer cine y fotografía profesional

Los celulares se han convertido en los mejores aliados de los creadores de contenido en las redes sociales, al punto en que la sala de la casa se puede convertir en un estudio de grabación. Sebastián Sánchez es ejemplo de ello.

Tiene 25 años, más de 60.000 seguidores y cuenta que, para lograrlo, armó su propio estudio de grabación en el un apartamento pequeño en el que el protagonista es el celular y donde los actores y el equipo técnico lo reemplazan sus familiares y amigos.

"Hace cinco años estoy en este mundo de las redes sociales. Empecé en mi cuarto, empecé con el bombillo del celular, mi trípode era el espaldar de la cama y poco a poco fui creciendo, cambiando el formato, etc. Aprendí a hacer guion y lo más bonito es que todo es gracias al celular", explica.

Y es que Sebastián no habla de un pasatiempo, sino de un modelo de vida que le permite generar ingresos para vivir y trabajar con su equipo.

Smartfilms: el festival para el cine hecho con celulares

Pensado como un espacio de inclusión para brindar oportunidades a personas con menos recursos audiovisuales, se creó Smartiflms en 2015.

"Premiamos el contenido hecho con celulares, en este espacio, muchos jóvenes cuentan sus historias hechas con celulares y es que, como dice Tarantino, no necesitamos sino el lente para contar una historia. Lo importante aquí es la historia, no la cámara", explica Yesenia Valencia, CEO de Smartfilms.

En la edición de 2022, el festival cuenta con ocho categorías, entre ellas, "Filminuto vertical Telekwai", especial para los creadores de contenido.

"Esta categoría representa un homenaje a los melodramas de siempre, a las telenovelas que nos han hecho vibrar desde que tenemos memoria. Te puedes divertir creando contenido de género dramático en formato vertical y ganar 20 millones de pesos colombianos", indican los organizadores.

Fotografía profesional

Juan Moore es un fotógrafo colombiano, autor de portadas, exposiciones, conferencias y participaciones junto con grandes títulos como Vogue, Harper's Bazaar, GQ y realities como 'La Agencia' de Caracol Televisión y, para él, hay algo claro.

"Algo que me gusta recalcar es que el celular ya te permite ser tu asistente, y tu mano derecha en tu fotografía. El celular no te va a ayudar a que creativamente la foto sea mejor, sino que técnicamente sea perfecta. cada vez más me encuentro con dispositivos que superan en muchas cosas las capacidades de las cámaras convencionales y, sobre todo, que se vuelven muy versátiles".

Y es que precisamente Juan organizó una sesión fotográfica inspirada en el realismo mágico utilizando la serie Xiaomi 12.

"Con el teléfono vas a poder dominar cada momento de tu vida, porque estamos hablando de un teléfono de alta gama, impulsado, por ejemplo, por una cámara triple de 50 MP, lo cual hace que sea una potente cámara para todos los amantes de la fotografía que buscan capturar de diferentes esas escenas a diario o ya sea a nivel profesional", indica Carolina Ceballos, gerente de relaciones públicas de Xiaomi Colombia.

Huawei también le apuesta a los creadores de contenido con el Huawei P50 pro, que cuenta con una cámara True-Chroma de 50 MP (color, apertura f/1.8, OIS), cámara True-Chroma de 40 MP (MONO, apertura f/1.6), cámara ultra gran angular de 13 MP (apertura f/2.2) y cámara de teleobjetivo de 64 MP (apertura f/3.5, OIS).

"Tiene funciones muy interesantes para contar historias como, por ejemplo, el modo dos vistas, que es muy útil para grabar su reacción mientras observan algo que pasa a su alrededor. Podemos capturar detalles que están a la distancia", explica Carlos Morales, director de relaciones públicas de Huawei CBG LATAM.

Otro de los dispositivos recientemente lanzados en el mercado es el Realme C35, que cuenta con un sistema de cámara triple que incluye un lente principal de 50 MP, acompañado de un lente de 2MO macro y un tercer lente de 0.3 MP de profundidad.

Gran parte de la apuesta de Realme en esta oportunidad está en el soporte que le brinda la inteligencia artificial a las imágenes.

"Es un dispositivo ideal para creadores de contenido, especialmente para tomar fotografías y compartirlas en redes sociales. La cámara frontal cuenta con 8MP para fotos en modo selfi mucho más detallistas y más nítidas", concluye David Gutiérrez Bolívar, director de relaciones públicas de Realme Colombia.