Tags, los más recientes dispositivos para encontrar objetos perdidos

La tecnología puede ser la mejor aliada de la memoria. No solo nos pone al alcance los datos, las fechas, las direcciones y las respuestas de aquello que no recordamos, sino también los objetos que olvidamos. A eso le apuntan los localizadores lanzados este año por Apple y Samsung.

La relación entre memoria y tecnología siempre ha sido objeto de debate. Para algunos expertos, los avances tecnológicos han vuelto a la humanidad perezosa, al punto de resolver con los dispositivos tareas propias de la mente humana. Pero para otros, estas invenciones son una oportunidad para desarrollar nuevas tareas cognitivas.

Y así lo confirman algunos ciudadanos. "Yo siempre tengo que usar aplicaciones que me recuerden las contraseñas porque siempre se me olvidan", "A mí me cuesta aprenderme las direcciones, por eso siempre las busco por internet", "El 90% del tiempo se me olvidan los cumpleaños de mis amigos, por fortuna existen las aplicaciones para recordármelo", son algunas de las opiniones.

Según el profesor y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, Jorge Palomino, la tecnología ha modificado la forma en que construimos memoria: "Necesariamente ha modificado la memoria de trabajo que nos permite recordar cosas como "¿dónde dejé las llaves?", números de teléfono, este tipo de operaciones en las que la memoria se ha visto afectada por la gran cantidad de información que manejamos a diario, eso ha hecho que perdamos la capacidad de recordar detalles. Por otro lado, también ha afectado la manera en que construimos la memoria de lo que somos, de quiénes somos, de los acontecimientos que vivimos día a día".

Y es en medio de estos cambios que aparecen gigantes de la tecnología como Samsung y Apple, que le apuestan a brindarle soluciones a quienes por diversas razones, entre ellas la mala memoria, pierden objetos preciados. Este año Apple lanzó el Airtag y Samsung, el Galaxy Smart Tag, dispositivos que sirven para localizar objetos perdidos de forma fácil, privada y segura.

Galaxy Smart tag

Publicidad

Este dispositivo debe emparejarse previamente con cualquier celular de la línea Galaxy de Samsung, a través de la aplicación "Smartthings". Una vez hecho esto, y para iniciar la búsqueda, el mapa en la aplicación servirá para ubicar el objeto y alertarnos sobre su cercanía. El alcance máximo es de 120 metros vía bluetooth. En el caso de perder el dispositivo lejos, los celulares Galaxy de Samsung que estén cerca del tag podrán ayudar a rastrearlo, pero deberán contar con la aplicación y tener activado el modo para este uso.

Airtag

Basta con acercar el dispositivo para emparejarlo con el celular. Una vez hecho esto, la aplicación "encontrar" nos permitirá hallar el objeto al cual le adherimos el tag. Una vez estemos cerca emitirá un sonido. En caso de perderlo lejos, la red de la aplicación en cualquier dispositivo Apple podrá detectarlo y transmitir su ubicación al usuario de forma anónima y privada.

Tres recomendaciones del profesor Jorge Palomino para ejercitar la memoria en entornos digitales