A 390 víctimas de DMG les adjudicaron el mismo local en Barranquilla

Afectados dicen que no quedaron satisfechos con dinero que recibieron por parte de la empresa que intervino a la captadora ilegal.

El coletazo de DMG aún sigue afectando a cientos de ingenuos ahorradores. A Germán Guerrero, que invirtió todos sus ahorros en la captadora ilegal, le pagaron con un local en Barranquilla, pero ahora está metido en un verdadero lío.

“Me adjudicaron un local en Barranquilla. Soy de Bogotá, no conozco Barranquilla. Lo peor de todo es que no me lo adjudicaron a mí solamente sino a 390 personas más”, dijo.

Guerrero y otros 400 ahorradores aún están viviendo la pesadilla de haber puesto sus ahorros en DMG.

Él afirma que “porque no hemos pagado impuestos de 6 años nos cogieron y nos bloquearon todas las cuotas”.

El exfiscal Mario Iguarán, quien estuvo al frente de ese proceso penal, aseguró que la interventora debe seguir con la reparación a las víctimas.

En Colombia a David Murcia le espera una pena de 22 años de cárcel.

Vea también:

David Murcia Guzmán llegaría en diciembre a Colombia, donde le espera...