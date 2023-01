A partir de este viernes la industria cervecera comenzará a pagar el nuevo IVA plurifásico

Esta medida cambia la forma en que se pagaba dicho impuesto y tendría un bajo impacto en el precio final del producto, según la DIAN.

Así como funciona en la mayoría de los productos de la canasta familiar como el jabón, el chocolate o el café, en los que la cadena de producción, distribución y comercialización pagan su IVA por separado, lo mismo ocurrirá en adelante con la cerveza.

“Va a generar un incremento en el recaudo, es un incremento que estimamos en 910 mil millones de pesos, pero no significa que el cliente de una tienda va a tener un crecimiento del producto de un 19 por ciento, eso no puede pasar", explica el director de gestión de ingresos de la DIAN, Lisandro Junco.

Empresas como Bavaria explicaron que en el caso de la cerveza y la malta no aumentarán los precios porque ajustaron su estructura de costo interna para no impactar a clientes o consumidores.

Sin embargo, algunos distribuidores mayoristas y al detal de licores consideran que el cambio en el cobro del IVA sí implicará un alza, pero aún desconocen de cuánto sería.

Destaca la DIAN que desde el pasado primero de enero ya se había comenzado a cobrar este impuesto a las gaseosas y bebidas azucaradas.