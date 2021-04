¿A quiénes realmente se les debe cobrar más con la reforma tributaria? Vea lo que dice este experto

Luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque , asegurara que ya no habrá aumento del IVA en productos como sal, azúcar, café y chocolate, Mario Valencia, analista de Cedetrabajo y profesor de la Universidad Nacional, se refiere al impuesto a la renta que se incluye en la reforma tributaria que sería presentada al Congreso.

Según lo que se conoce hasta ahora, la base de dicho impuesto se ampliaría y se empezaría a cobrar a partir de personas con ingresos de 30 millones de pesos anuales.

“Dentro de la categoría de $2.500.000 de ingresos mensuales, no se puede considerar como una persona rica. De hecho, lo que ya sabemos, por los estudios previos que se han hecho, es que el 6% más rico de la población, los que están en la parte más alta de ingresos, tiene tarifas efectivas de menos de 2% en el impuesto de renta”, dijo Valencia.

En ese sentido, sostuvo que es “hacia ese grupo de personas es que debería dirigirse una reforma tributaria y no buscar hacia abajo en la base, tratando de argumentar que $2.500.000 convierten a una persona como rica en Colombia”.

La meta del Gobierno con la nueva reforma tributaria es recaudar 25 billones de pesos.

Publicidad

“Según lo que se ha filtrado, sabemos que alrededor de 10 billones de pesos saldrían de un aumento del recaudo de IVA y alrededor de 16 billones de pesos saldrían de esta idea de renta de personas naturales”, explicó el experto.

No obstante, Valencia señaló que todavía no se conocen otros cálculos, como, “por ejemplo, de cuánto sería la eliminación de exenciones tributarias de empresas, que hoy le están costando a Colombia 17 billones de pesos anuales y que no tienen ninguna justificación”.

“De eso todavía no sabemos, pero las dos fuentes principales de recaudo adicional serían IVA, por $10 billones y renta de personas naturales, por $16 billones”, apuntó.

Finalmente, aseguró que aún no se conoce realmente cuál será la propuesta definitiva de la reforma tributaria y, por lo tanto, no es posible hacer los cálculos rigurosos que se tienen que hacer.