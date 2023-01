Abecé de cómo se fijará el incremento del impuesto predial desde el 2020

La ley 1995 de 2019 busca evitar que este gravamen suba, como ha ocurrido en los últimos años, hasta en un 70% cada año. Sin embargo, solo regirá hasta 2024.

Si en su municipio no se ha hecho una actualización catastral, esta norma no se aplicará, explicó el senador Ciro Ramírez.

El congresista afirmó que, si no existiera esta ley, un impuesto, por ejemplo, de 100 pesos, “el próximo año le podría llegar por 200, 500 o 1.000 pesos”.

Es por eso que la norma regirá en ciudades grandes como Bogotá, donde viene actualizándose el catastro cada año.

De esta forma, si lo que pagó este año de impuesto predial fueron 100 pesos, se tomaría el IPC, en el caso de 2018 fue del 3%, más 8%. Esto daría un 11% y ese sería el tope del incremento, es decir que, “máximo, le va a llegar por 111 pesos”, indicó Ramírez.



Para estratos 1 y 2, donde los propietarios tengan un inmueble que no valga más de 135 salarios mínimos, el límite será solo el IPC. Es decir que, si se aplicara el del año pasado, el gravamen solo subiría un 3%.

Donde no exista actualización catastral, los gobiernos municipales solo podrán subir el impuesto hasta un 50%.

