¿Aburrido de su trabajo? Siga estos consejos para encontrar un nuevo puesto en 2019  

Si no se siente cómodo por el ambiente laboral o quiere un nuevo reto, puede que este año sea el momento perfecto para buscar nuevas oportunidades laborales.

Llega el 2019 y muchos lo ven como una oportunidad para darse nuevo aíres y cambiar de trabajo. Si este es su caso, tiene que tener en cuenta algunos de estos consejos para que su decisión no se convierta en una verdadera tortura.

“Si no hay oportunidades de ascenso eso ya es un determinante. Número dos, usted tiene que ver si su trabajo realmente entrega valor a la empresa y si es valorado, si es fácilmente reemplazable”, declaró César Escobar frente a las condiciones que debe analizar para decidir salir de su puesto.

De igual manera, expertos señalan que no se debe tener afán y “llenar la ciudad” de hojas de vida ya que es preciso saber en qué áreas y labores desempeñar con mayor facilidad y pasión las habilidades que tiene.

Por último, recomiendan que para negociar los sueldos se tenga como referente a la gente que hace lo mismo que usted en campos similares y así ser pagado de una forma más justa.

Tenga en cuenta que las redes sociales también son un buen mecanismo para conseguir trabajo cuando usted ya sienta que no es feliz en lo que se desempeña actualmente.