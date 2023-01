¿Acepta solicitudes de amistad de desconocidos? Ojo a estas cinco amenazas que hay en internet

Internet trae muchas ventajas, sin duda, pero también riesgos para nuestra seguridad. Que el delincuente no entre por un clic.

Ojo a estas cinco amenazas:

Solicitudes de amistad de personas desconocidas: podrían ser delincuentes que buscan robar sus datos o atacarlo de otras formas. Haga seguidores entre familiares, amigos y conocidos.

Ciberacoso, que son amenazas e intimidaciones por internet. Incluye la difusión de rumores falsos o fotos comprometedoras suyas. Lo más recomendable es bloquearlos y denunciarlos inmediatamente.

Links desconocidos que lo llevan a sitios sospechosos. Llegan a través de mensajes, de correos, cadenas o grupos. No los abra, pues podría ser publicidad indeseada o virus dañino.

Uso de las imágenes como herramienta de ataques. Sus fotos publicadas revelan sus hábitos de vida, facilitando la labor a los delincuentes para ubicarlo y estafarlo.

Violación de la seguridad para ingresar a sus cuentas. No use claves débiles o fáciles de adivinar, configure su privacidad para que desconocidos no la puedan ver.