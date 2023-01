Acusan a ministra de Minas de presentar dudosas cifras sobre petróleo y gas: ¿de dónde salieron?

El Ministerio de Minas y Energía continúa causando polémica en el país. En esta ocasión por las cifras reveladas sobre reservas de petróleo y gas. La ministra Irene Vélez habría presentado en Davos un informe que no coincide con la realidad.

El pasado 13 de diciembre, el Ministerio de Minas y Energía publicó en su página web lo que serían las conclusiones definitivas de la cantidad de reservas de petróleo y gas que hay en el país. El problema es que al parecer no hay claridad del origen de las cifras, ni siquiera la misma viceministra de Energía, Belizza Ruiz, quien aparece como una de las responsables del informe, conoce ese detalle.

Publicidad

En entrevista con Caracol Radio, Ruiz dijo que desconocía el texto, las gráficas y los análisis sobre las reservas de petróleo y gas y que solo supo de ellos poco antes del debate de moción de censura contra la ministra.

“El documento nunca lo leí antes de ser publicado, desconocía completamente la escritura del texto, los análisis, las gráficas y todo lo que allí salió. Lo conocí al mismo tiempo que la población colombiana cuando fue presentado, en el momento cercano a moción de censura de la ministra Irene Vélez”, señaló Belizza Ruiz.

Declaraciones que respaldó el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, quien habló con los supuestos responsables que aparecen en el encabezado del informe sobre reservas de petróleo y gas.

“A varias de ellas les pregunté y les dije ‘esto tan raro’ y me dicen ‘pues...estamos en las mismas, no lo conocimos, no participamos’. Pusieron el nombre ahí como que son las personas que tienen ese cargo, pero así como que hayan participado, no; no lo manifiestan”, indica José Armando Zamora, expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Publicidad

El tema es que como nadie sabe de dónde salió este informe, las cifras con las que se respaldan no tendrían validez.

“Para petróleo son, creo, que 7 años; para gas, 8 o 9 y eso es lo que hay y no hay información nueva, el número de contratos que hay son los que reportan esas reservas”, agrega José Armando Zamora.

Publicidad

El presidente Gustavo Petro, durante su viaje a Davos, citó estas cifras de reservas de petróleo y gas y aseguró que del segundo hay provisiones hasta 2037.