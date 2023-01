Acusan al gobierno de buscar quedarse con ahorros de empleados que no se puedan pensionar

La senadora Angélica Lozano dijo que esto se hará por medio de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo. Ministra de Trabajo da una explicación.

Una expropiación del ahorro pensional, así califica la senadora Angélica Lozano el artículo 117 del PND el cual establece que quienes no alcanzan a obtener los requisitos para una pensión deben manifestar en 10 días su decisión de que le devuelvan el ahorro o, de lo contrario, este pasaría a los BEPs, Beneficios Económicos Especiales.

“Si a usted se le pasó el plazo de los 10 días (…) al día 11 usted y sus herederos perdieron el derecho a reclamar la devolución”, reclama la congresista de la Alianza Verde.

Ante estas afirmaciones, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, manifestó que se trata de un tema voluntario. Es decir, según ella, el trabajador será quien decida qué hará con su dinero.

“Aplicaría para todas las personas que estén hoy, independientemente del sistema, ahorrando para su pensión tiene el derecho a escoger: o se retiran el monto de su pensión o deciden irse por los beneficios económicos periódicos para recibir en el futuro una renta mensual”, sostuvo.

A propósito del tema, el experto en temas de seguridad social Hernán Torres opina que la propuesta del gobierno tiene vacíos y contribuye a la precarización laboral: “de alguna manera el gobierno está diciendo ‘aquí hay volatilidad laboral y de alguna manera tengo que hacer que los beneficiarios tengan algún beneficio que no se me convierta a mí en una suma cuantiosa de devolución, pero que tampoco a largo plazo los deje a ellos en algunos desamparos’”.

La ministra Arango añadió que están dispuestos ampliar el plazo de días y que no es una reforma pensional disfrazada.