¿Adiós al corrientazo? Subirá alrededor del 15% en restaurantes de Colombia

Los comercios agremiados en la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres, plantearon un aumento de entre el 10 y 15% para los precios de los restaurantes en Colombia, que incluye entre el menú el conocido corrientazo.



Guillermo Gómez, presidente ejecutivo de Acodres, sostuvo que "2024 puede traer unas noticias fuertes para el sector, porque aunque se anuncia que la inflación a nivel general va cediendo, lo está haciendo a un ritmo muy lento. La materia prima nuestra son los alimentos y estos siguen subiendo. Por lo menos para restaurantes no vemos dónde bajen los precios”.

“Y si a esto le agregamos los conceptos de servicios públicos, arriendos, el nuevo impuesto saludable y los ajustes anuales de salario mínimo, pues eso nos va a seguir presionando el alza de precios en los menús, que lo que hizo el año pasado fue bajarnos las ventas un 27%”, agregó.



¿Por qué sube el corrientazo?

Gómez manifestó que “no subimos a capricho los precios. Las presiones de los costos nos obligan. No nos gusta hacerlo porque, en la medida en que suben los precios, nuestros clientes tienden a abstenerse de asistir a restaurantes”.

Señaló que el aumento del corrientazo obedece a que “un restaurante, para calcular el precio de sus menús, de sus platos, debe tener muy clara la estructura de sus costos. El rubro que más pesa en el restaurante es la materia prima, es decir, los alimentos. Para que un restaurante tenga una estructura de costos viable, es decir, que no trabaje para no ganar, sino que pueda generar ingresos, se recomienda que la materia prima no pase del 35% del precio del plato. Hoy, como están los precios de los alimentos, ese promedio es casi que imposible, ha subido hasta el 42%”.

A eso se suman “los servicios públicos, que deben ser máximo el 10% del costo del plato. Hoy en día vemos cómo especialmente la energía eléctrica se ha vuelto costosísima, tenemos una problemática particular en la costa Atlántica, donde el servicio ha llegado a costar el 24% de lo que se cobra en el menú de un plato”, dijo.

“También funcionan mucho los arriendos. Como es un asunto netamente privado de acuerdo de las partes, donde no hay una interferencia del Estado, hemos visto que no hay precios favorables. Al contrario, como que cada vez sube más”, señaló el presidente de Acodres.

Y sostuvo que en “las noticias de Año Nuevo, en donde hay que reajustar salarios, hay que reajustar administraciones que son costos que van ligados al salario mínimo. Y el impuesto saludable, que empezó a funcionar en octubre con el 10%, este enero sube al 15%”.

Gómez recalcó que pese a que hay “alimentos que han bajado de precio, fundamentalmente está alrededor de las hortalizas, las legumbres, lo principal de la elaboración de platos en restaurantes, que es la carne, el pollo, los lácteos, no baja de precio, y Colombia, aunque está habiendo alivios, si comparamos al país con el resto de países de la región nos damos cuenta de que seguimos teniendo una inflación alta”.