Aftosa es un cáncer de Venezuela que afectará a Colombia si no se toman medidas: Fedegan

Posible pérdida de estatus sanitario, por reses infectadas, podría influir la relación comercial con 15 países que compran 16 mil toneladas de carne al año.

Fue un ganadero en Arauca quien facilitó la entrada ilegal de 15 semovientes con fiebre aftosa, provenientes de Venezuela, informó el ICA. Los animales fueron aislados e incinerados al ser detectados.

La intervención, aseguró la entidad, fue oportuna, por lo que en Colombia no hay ni una sola res infectada con esta enfermedad.

Por eso, el gerente del ICA, Luis Humberto Martínez, fue enfático al decir que no hay riesgo ni debe haber temor para el consumo de carne en Colombia.

“No tenemos en este momento virus circulando en el país, no tenemos animales afectados”, recalcó.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, hizo un llamado para prevenir que surjan nuevos brotes de aftosa en el país.

“O vacunamos a Venezuela, en un esfuerzo del hemisferio, donde los países del hemisferio pongan dinero, o el tema de Venezuela es un cáncer que afectará al Brasil, que seguirá afectando a Colombia”, afirmó.

Colombia perdió estatus libre de aftosa tras entrada al país de 15... Sin embargo, hay preocupación en Cúcuta, pues en lo que va de año la Policía ha incautado 27 mil kilos de carne de contrabando procedente del país vecino y transportada sin condiciones sanitarias mínimas.

El coronel Javier Barrera, comandante de la Policía de la ciudad, dijo que han encontrado cargamentos adheridos al cuerpo, escondidos en los coches de bebés, o en cojines y baúles de carros, exponiendo la proteína a factores altamente contaminantes.

Un kilo de carne en la mayoría de tiendas cuesta 14 mil pesos, mientras que en los almacenes de cadena tiene un precio de 20 mil a 24 mil pesos.

Le puede interesar:

Mitos sobre la fiebre aftosa | Noticias Caracol