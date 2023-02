Agencia de Desarrollo Rural explica su titánica labor: “Hay un potencial gigantesco en el campo”

Uno de los temas centrales del gobierno de Gustavo Petro es el de la reforma agrari a. Para hablar de este tema, Noticias Caracol invitó a Diego Bautista, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, para hablar del tema.

¿Qué es la Agencia de Desarrollo Rural?

Esta es la agencia que ejecuta el desarrollo rural. El Ministerio de Agricultura está desarrollando las políticas, pero nosotros las desarrollamos.

Es una agencia que ha estado un poco en el ostracismo y yo ando en una campaña de que no le digan la ADR, que es una sigla y hay muchas. Es la Agencia de Desarrollo Rural en un país como Colombia, donde esto es importantísimo.

La agencia acompaña al poblador rural con proyectos productivos, toda la fase de producción, da asistencia técnica para que se siembre bien, acompaña para que se comercialice y el campesino pueda dormir tranquilo que lo que siembra en un día duro de trabajo lo pueda vender.

También provee distritos de riego, agua, lo convoca para que se asocie en muchos temas de su vida rural y provee activos productivos.

¿Por qué, si hay tierra y vocación agrícola, el país no logra el desarrollo?

El campo ha estado abandonado desde hace varias décadas. Y desde hace mucho tiempo venimos con buenas ideas, pero hay un andamiaje institucional que se quedó corto y es lo que la ministra y el presidente están liderando y es volver a recoger los cimientos de una institucionalidad que esta caída.

Hay 12 millones de personas en las zonas rurales y casi la mitad es pobre, en un país donde hay un potencial gigantesco. La FAO dice que Colombia es uno de los 7 países que es reserva alimentaria. Entonces hay toda una oportunidad y hay que avanzar en los dos caminos: el tema de la reforma agraria, no solamente titular sino acompañar ese proceso de proyectos productivos.

¿Hay tierras de Fedegán disponibles?

Yo creo que sí. Estamos haciendo un filtro técnico desde el Gobierno. Todas las tierras que llegan, y no solo las de Fedegán, se revisan bajo un filtro porque no podemos comprar tierras que se inunden, que estén reclamadas por restitución o cuyos suelos no sean útiles.

¿Por qué el Gobierno hizo énfasis en ciertas regiones como el Caribe y el Magdalena Medio?

Porque allí es donde están las mejores tierras, queremos apostarle a una reforma integral completa, entonces no es solo el titulo, sino generar una apuesta productiva que, además, contribuya a la otra propuesta del presidente, que es ser potencia alimentaria.

Desde el comienzo estamos acompañando a la Agencia Nacional de Tierras y vamos mirando que vocación tiene esa tierra. También si las familias que van a vincularse a esas tierras saben sembrar, son jóvenes o viejos, cuántas mujeres si están asociados.

La Agencia Nacional de Tierras hace todo ese análisis y empieza un establecimiento del proceso. De una vez miramos quién va a comprar eso que se va a sembrar ahí.