Ahora puede reorganizar pago de créditos con su banco para evitar colgarse

La entidad está en la obligación de escuchar su propuesta. No necesita de abogado ni le pueden cobrar.

Si la situación económica le ha golpeado y ya tiene deudas atrasadas con los bancos por más de 60 a 90 días, o piensa que se va a quedar colgado, puede hablar con su banco, aunque este no está en la obligación de aceptar.

Solo necesita ir a su entidad y pedir estos beneficios, que aplican para créditos de libre inversión, de consumo o tarjetas de crédito, créditos comerciales e hipotecarios.

No solamente puede utilizar este beneficio si ya se encuentra en mora. También si cree que va a empezar a incumplir por falta de capacidad.

“Normalmente la gente consume a 12 o a 24 meses. Si por algún motivo su flujo de caja se afectó y no tiene la capacidad para cumplirle, uno podría extender el plazo”, explicó Iván Marín León, vicepresidente comercial de Bancolombia.