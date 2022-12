América, Cúcuta, Once Caldas y Real Cartagena no han superado procesos de insolvencia

Superitendencia les puso nuevas condiciones para evitar liquidación. Destaca que en 2016 las taquillas aumentaron un 20%.

Los equipos del fútbol profesional colombiano están en franca recuperación desde el punto de vista económico, a juzgar por las cifras entregadas por la superintendencia de sociedades.

Mientras en 2015 reportaron pérdidas por $23.740 millones de pesos, el año pasado obtuvieron ganancias por 31.452 millones de pesos.

No obstante, cuatro equipos enfrentan procesos de insolvencia: Once caldas, Cúcuta Deportivo, Real Cartagena y el América de Cali.

A los equipos en crisis financiera la superintendencia les puso condiciones para evitar su liquidación.

“Mientras el equipo cumpla estricta y rigurosamente sus calendarios de pago y no se cuelgue en los compromisos que hizo con los distintos acreedores, no hay ninguna razón para liquidarlos independientemente de cuál sea su actividad deportiva", dijo Francisco Reyes, superintendente de Sociedades.