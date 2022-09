ANDI pide a los inversionistas que “esperen un poco y no tomen decisiones todavía”

Bruce Mas Master, presidente de la ANDI, estuvo en Conversaciones de País, con Alejandra Villamizar, y habló de la reforma tributaria , del proceso de paz, de la confianza inversionistas y de la teoría del decrecimiento.

Proceso de paz y reforma tributaria

No existe una causalidad directa entre una cosa y la otra. Entre otras cosas, porque el acuerdo de paz hay que cumplirlo haciendo unas grandes inversiones, pero hay decisiones que no tienen que ver con finanzas o inversiones públicas.

Me parece que no es correcto generar la idea de que si se hace criticas o sugerencias a la reforma tributaria, que nos parece que puede tener efectos importantes sobre inversión, sobre empleo, decir que esa crítica termina torpedeando el proceso de paz. No es correcto.

Y la otra connotación es que no quieren pagar y eso no es correcto, porque en realidad el sector empresarial en los momentos críticos ha salido. Decir eso genera una idea equivocada alrededor del empresariado, que además paga el 80% de los impuestos del país. Y eso puede llegar a una estigmatización y polarización innecesaria en un mundo y un país altamente polarizado.

Diálogos sobre la reforma tributaria

Yo creo que hay una tarea en este momento, entre el Gobierno nacional y los empresarios, de construir un ambiente de confianza para toda Colombia. Creo que debemos poner de nuestra parte todos y decir que estamos dispuestos a trabajar con el gobierno. Yo creo que esa conversación ha llevado a cambios en buen sentido y eso lo aprecia la ciudadanía.

Yo hago un llamado también al gobierno para que genere ese ambiente de confianza. Entiendo que haya críticas al sistema, de cosas que tienen que ser mejoradas, como el sistema de salud, pero también hay que mejorar lo que existe.

Confianza inversionista

En Colombia tenemos que estar y hay seguir trabajando por el país. Si hay incertidumbre yo diría que esperemos un poco, porque estamos a punta de saber realmente, en el caso de la tributaria, si va a hacer razonable, si genera empleo o si no estrangula la economía. Tenemos la oportunidad de tomar buenas decisiones.

Yo creo que el hecho de que haya habido ajustes a la tributaria es una muy buena señal. Yo le digo a los inversionistas: esperemos un poco y no tomemos decisiones todavía, y veamos cuáles son las decisiones que tomamos.

Teoría del decrecimiento

La teoría del decrecimiento es una teoría que se refiere especialmente a países que tienen grandes consumos. Por ejemplo, en el tema del CO2, Colombia no produce el 0.5%. Entonces no solo nuestras emisiones no van a tener un gran impacto, sino que la reducción de estas emisiones no va a tener un gran impacto. Esa es una conversación para la humanidad, no para los países como Colombia o países de medianos ingresos en las que nos hace falta muchísimo todavía.

Optimismo frente a la economía

Tenemos que trabajar profundamente en que las cosas se pueden debatir, se puedan argumentar sin que haya cancelaciones en redes sociales o efectos alrededor del unanimismo en el Congreso, o que llegue un gobierno y diga tengo el 80% del Congreso y este es mi cambio.

A pesar de esto, el debate se está dando y hay argumentaciones técnicas. Colombia no es muy consciente de una realidad fiscal. Este año los ingresos fiscales de la nación aumentan en 40 billones, pasan de 160 a 200 billones de pesos. El próximo año aumentará en 42 billones más. En dos años el Estado va a recibir 82 billones de pesos más.

El gobierno tiene recursos y la tarea es administrar recursos escasos y si algo puede uno pedir es austeridad, focalización y eficiencia en el gasto y concentrarse en sus prioridades, y yo entendería que la prioridad fuera el proceso de paz.

Y la paz pasa por el empleo, porque las familias se sientan bien. Si uno cree que aplicar el proceso de paz puede hacerse a costa del empleo, yo diría que hay un problema en la teoría que vale la pena ajustar. Nuestra obligación es ser optimistas y crear un escenario en el que el optimismo pueda prevalecer.