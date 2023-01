ANDI, preocupada por agitación en la economía mundial

Empresarios están alerta por posible recesión de Estados Unidos. La consecuencia inmediata en Colombia es que el peso se devalúe más y que las acciones caigan.

“Nos preocupa mucho la desviación de comercio, nos preocupa los productos que están quedando en este momento en barcos flotando”, manifestó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI durante la Asamblea Nacional en Medellín.

Para la ANDI, Colombia no está preparada para estos choques internacionales , sin embargo, es optimista en el crecimiento de la economía nacional para este año que proyecta en 3.4 por ciento.

“Colombia puede terminar siendo el corcho del torbellino, nosotros vamos a la velocidad de lo que pasa allí, a veces se calma un poco, a veces se avanza, se acelera, pero no tenemos verdaderamente control”, agregó el presidente de la agremiación.

Aunque para muchos analistas el coletazo puede afectar las inversiones en el país, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla señaló que estamos en capacidad de enfrentarnos a una crisis peor.

“Existen esos stocks de ahorros que permiten ser más optimistas respecto a los márgenes de maniobra que se tendría en el evento de que esa turbulencia externa que nos está llegando se complique un poco más”, indicó.

Para otros es una gran oportunidad de negocio:

“La pelea entre China y Estados Unidos ha hecho que mucho empresario americano venga a Colombia a buscarnos a nosotros como segundo proveedor, ósea están buscando reemplazo de proveedores de la China”, manifestó Camilo Llinás, vicepresidente del Consejo Gremial.

Otra de las coyunturas que preocupa hoy al país, es que los exportadores no pueden aprovechar el dólar alto en sus ventas porque no hay la suficiente producción nacional.