“O le pagamos al Estado o le pagamos a los empleados”: Arturo Calle pide aplazar cobro de impuestos

El empresario, uno de los primeros en parar su producción por el coronavirus, habla del panorama económico que se avecina si se extiende la cuarentena hasta junio.

En entrevista con Noticias Caracol, Arturo Calle también se refirió al caso particular de su compañía y el pago de salarios.

Daniela Pachón: ¿Cuántos empleados hacen parte de su empresa y cómo han manejado esta pausa?

Arturo Calle: “Entre la parte productiva y la comercial seis mil empleados. La nómina del mes de marzo se canceló completa y ahora se está cancelando la de abril”.

DP: En caso de ampliarse la cuarentena hasta junio, como lo ha planteado la alcaldesa Claudia López, ¿cómo enfrentaría este anuncio? ¿Seguiría sosteniendo el sueldo de sus empleados?

AC: “Hay dos situaciones para pedirle al Gobierno Nacional respecto a eso, primero que nos amplíen el plazo para presentar la declaración de renta de: sociedades y grandes contribuyentes, de activos en el exterior e información exógena, eso es para la ampliación de los plazos de presentar dichos documentos y a la vez ampliar los plazos para pagos de impuesto al patrimonio, retención en la fuente y plazo para presentar y pagar el IVA”, indicó el empresario.

“¿Qué quiero decir con esto? Que lo que fomenta la alcaldesa Claudia López, de prorrogar toda esta situación que estamos viviendo depende mucho del Gobierno Nacional, lo que es Fenalco, creo que Andi, Asocentros y los empresarios organizados le estamos pidiendo esto al Gobierno Nacional por una razón: no tenemos las dos cajas, si cumplimos con las cajas de seguir preservando nuestro personal, a pesar de que todas las plantas del país están cerradas a nivel nacional -no sólo las de Arturo Calle sino todas en general- y fuera de eso vamos a cumplir con el pago estricto en el momento en que lo dice la ley pues no vamos a tener las dos cajas, o pagamos los empleados o le pagamos al Estado, el Estado escoge cuál. Si el Estado nos dice que no puede ampliar los plazos quiere decir que no va haber caja para pagar lo que son empleados, cosa que me parece muy grave, sobre todo con una situación: el dinero que se ganaron los empresarios al 31 de diciembre de 2019, a partir del primero de marzo comenzaron a perderlo ciento por ciento y no les quedó un peso, entonces el Gobierno Nacional debe ser justo y ampliar los plazos con generosidad”, sostuvo Arturo Calle.

“Respecto a la alcaldesa pues tenemos que mirar que es muy importante todo esto de la salud, de salvar vidas, pero también tenemos que pensar en la economía yo veo muy difícil dos o tres meses más con una economía en ceros totalmente, retrocedida en un 70 – 80 por ciento, volver a reactivar esa economía va a ser gravísimo. Yo le voy a poner un ejemplo a usted y al país en general, si una empresa que tenía por ejemplo mil empleados se abre y comienza a vender un 30 o 40 por ciento y eso le dura un plazo prudencial, quizás de hoy hasta el resto del año, eso quiere decir que el 50 o 60 por ciento del personal le está sobrando y ¿qué hace esa empresa? Licencias para ese 40, 50 o 60 por ciento, o tiene que licenciarlos a todos o licenciar la mitad para no perjudicar el país. Necesitamos que ambos nos ayuden, tanto el Gobierno Nacional como la ciudad de Bogotá, a la alcaldesa la estimo mucho, la respeto mucho, pero tiene que mirar la parte productiva, la gente no se va a quedar en su casa tantos meses, ya hoy en día la gente está muy inquieta, está muy nerviosa, la gente está preocupada, en el país más de 25 millones de colombianos viven en la pobreza, viven del día a día, viven de la informalidad total”, añadió el antioqueño.

DP: Sobre este plazo del que está hablando, ¿a cuánto tiempo se refiere? Y dice usted, ‘si el Gobierno no acepta ese plazo sería imposible seguir respondiendo por estos sueldos’, entonces ¿el aguante por cuánto tiempo sería?

AC: "Yo creo que la mayoría de empresas siendo muy responsables pueden tener caja para dos meses aproximadamente, otras con mucho juicio y que tienen una excelente capacidad económica pueden aguantar tres meses, pero la mayoría no aguanta sino dos meses, tenemos que ser transparentes con el país. Si tocamos la empresa de Arturo Calle es algo diferente, es una empresa que siempre ha manejado muy bien sus activos y utilidades, pero el empresariado colombiano no da para dos salarios, o sea dos meses”, indicó el administrador.

“Le voy a a poner un ejemplo muy sencillo, una empresa como la de Arturo Calle aproximadamente está entre 12 a 15 mil millones de pesos mensuales, en dos meses está entre 28 a 30 mil millones de pesos, eso se lleva cualquier caja indudablemente, pero si sacamos del bolsillo de los socios, decimos: ‘hagamos un esfuerzo también’ y nos fuimos a tres meses, pero la gente no da para más, la mayoría tiene para un mes, mes y medio, dos meses. Lo otro es que todos estaban pensando que la emergencia era hasta el 13 de abril y tenían la caja comprometida hasta el 13 de abril. Todos los empresarios le decimos al Gobierno Nacional: señor Estado amplíe los plazos con generosidad, porque ya los amplío en siete días, pero es muy difícil si no es generoso con el ministro de Hacienda para ampliar este tiempo, si no los amplia va a haber un problema social muy grande en este país, por favor entiéndela de una manera positiva”, puntualizó el paisa.