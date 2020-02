Textileros rechazan proyecto arancelario del Gobierno y se unen al paro del 25 de marzo

La Cámara Colombiana de Confección anticipa un posible riesgo de aumentarse el desempleo en el sector textil.

Sandra Arango es confeccionista, desde sus 17 años trabaja en el sector textil y es cabeza de hogar. Con lo que recibe en su empleo sostiene a su hijo de 6 años. Además, todos los integrantes de su familia también dependen de este oficio. Su preocupación ahora es que el proyecto arancelario que propone el presidente Iván Duque la deje desempleada.

“Mi temor en este momento es que la mayoría de mujeres que trabajamos en el sector textil, somos madres cabeza de familia y viendo las importaciones que están viniendo de China, vemos decaer mucho el trabajo para nosotras, incluso nos hemos dado cuenta que muchas empresas han cerrado y han sacado personal”, comenta Sandra.

El borrador del decreto propuesto por el Gobierno Nacional contempla la reducción de aranceles a importaciones de textiles. Esa disminución de los aranceles para las empresas que importan textiles, dicen los textileros nacionales, implica una baja en los precios de los productos importados que venden en el país, lo que obligará a las empresas locales a igualarse en precios para poder competir. Bajar sus precios, aseguran, los llevará a la quiebra.

“Aquí se estaría privilegiando la mano de obra en otros países y no la mano de obra en Colombia. Este sector textil en Colombia genera cientos de miles de empleos, con la propuesta del Gobierno no se estaría dejando una puerta abierta más que una masiva importación de prendas de vestir de países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales”, señala Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de Confección.

Hoy, cuando están a las puertas de recibir el golpe de este decreto, los textileros nacionales recuerdan que el presidente les prometió en campaña que iba a privilegiar el empleo y el impulso a la industria nacional.

“El Gobierno ha engañado al sector textil, el gobierno de Duque estafó al sector textil al pedirle sus votos, pero no darle el apoyo necesario y yo creo que aquí lo importante es que el Gobierno entienda la necesidad de generar empleo en Colombia”, manifiesta Jorge Duque, empresario sector textil.

Ante este panorama, los textileros ya anuncian que se unirán al paro nacional del próximo 25 de marzo.