Aprenda a liberarse del pago del cuatro por mil

Tenga en cuenta que como ciudadano tiene derecho a tener una cuenta de ahorros que quede exonerada de ese gravamen.

A pesar de que el impuesto conocido como el cuatro por mil les cuesta una fortuna a los colombianos, la mayoría de personas no están pendientes de los descuentos que les aplican las entidades financieras, ni tampoco de las circunstancias en que podrían liberarse del gravamen.

Lo peor es que este es un impuesto que lleva muchos años, ya que fue creado en 1998, les cuesta a los colombianos 7.3 billones de pesos anuales.

“Cualquier transacción que se haga por medio del sistema financiero de salida de recursos de esta persona va estar gravada con el 4 por mil”, explica Daniel Escobar, analista económico.

Sin embargo, tenga en cuenta que tiene derecho a tener una cuenta de ahorros que quede exonerada de ese gravamen. Además, si es pensionado, también tiene derecho a unos descuentos.

“Cuando yo tengo una cuenta de ahorros puedo marcarla para que me quede exenta y lo que me va a permitir es hacer movimientos, salidas de recursos de esa cuenta no más allá de 11 millones 600 mil pesos”, dice Escobar.

De la misma forma, si usted declara renta, o va a empezar a declarar desde este año, tenga en cuenta este alivio: el 4 por mil que pagué durante todo un año lo puedo descontar hasta un 50% en mi declaración de renta.

Tener en la mira estos alivios le ayudara a reducir la cantidad de dinero que se va de su bolsillo por cuenta de este gravamen que tanto los usuarios como los bancos, han querido que se elimine.

Cabe aclarar que, si no se acerca al banco a exigir su exención para que saquen su cuenta del impuesto, se lo van a cobrar así tenga solo una.