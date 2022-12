Aprenda a pedir reembolso a su EPS cuando asumió un gasto que no le correspondía

Asegúrese de que cumple condiciones para pedir la devolución del dinero y recuerde que, si no le responden, puede acudir a la Superintendencia de Salud.

Usted puede solicitar reembolso en las siguientes circunstancias:

1. Le atendieron una urgencia en una IPS que no tiene contrato con su EPS y debió pagar.

2. Se trata de una atención médica específica que fue autorizada previamente por su EPS.

3. En casos de incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia demostrada de su EPS para cubrir las obligaciones con usted.

Si su EPS no le responde, acuda a la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación que actúa como un juez de la salud.

Allí, debe presentar una solicitud escrita con los detalles de lo que ocurrió y anexar documentos que prueban su reclamo.

Ese trámite puede hacerlo acudiendo a una oficina regional de la Supersalud o escribiendo al correo electrónico de esta entidad.

