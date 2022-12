Aproveche los descuentos en enero, pero no pierda la cabeza comprando cosas inútiles

Un televisor que en diciembre costaba 9 millones de pesos ahora vale casi la mitad. Expertos dan la fórmula para que los consumidores no terminen arrepentidos.

Las gangas no solo se dan en electrodomésticos, sino también en ropa. Un saco para hombre que a finales de 2017 valía $80.000, ahora cuesta cerca de $20.000.

Publicidad

Estos son algunas recomendaciones para que no termine arrepintiéndose de las compras en esta temporada:

- Elabore un presupuesto: lo más efectivo es escribir, en un papel, gastos e ingresos cada 15 días y saber cuánto gastar en compras.

- Pagar a tiempo: tenga presente todas las fechas de pago de tarjetas de crédito, gas, luz, agua, internet, teléfono, arriendo y préstamos, entre otros, para poder comprar con tranquilidad.

- Plantear metas financieras: si se tiene claridad para qué necesita el dinero, entonces se trabajará para conseguirlo.

Publicidad

La clave para no hacer malos negocios es adquirir solo que se necesita y no dejarse deslumbrar por precios bajos que no le representan beneficio alguno.

Conozca más sobre este tema de interés para su bolsillo:

Publicidad