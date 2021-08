Arturo Calle sobre construir una sociedad menos desigual: “con política ya no se maneja un país”

El empresario Arturo Calle dio su visión sobre la coyuntura del país, de las oportunidades para los jóvenes y la importancia de que ellos puedan crear sus propias empresas.

Noticias Caracol: ¿Qué ha llevado a una inconformidad de la gente que ha generado a esta coyuntura en el país?

Arturo Calle: “Tenemos unos 25 millones de pobres. Para mí y dentro de eso puede haber 4 millones con una pobreza absoluta, pero ¿Cómo se llega a esos estratos? Es muy sencillo, controlar la evasión en impuesto, controlar la evasión del IVA, el contrabando, la corrupción. y también hacerle entender a todos los empresarios que todo aquel que pueda pagar más, hágalo”.

N.C.: ¿Qué ha hecho usted para aportar soluciones, por supuesto, mucho más allá de pagar impuestos?

A.C.:¿Qué he hecho? Casi 60 años de ser un empresario, al cual, lo quieren todos los colombianos. es mi mayor orgullo ¿Qué más ha hecho? Una gran fundación se llama Arturo Calle. Yo visito la pobreza, yo la conozco, yo le tiendo la mano a todo aquel que le pueda ayudar. Contribuir al país en los impuestos, conservación, aunque son exageradamente altas. Soy un hombre sencillo, yo no soy un hombre altivo, no soy un hombre arrogante y a mí sí me duele ver la pobreza del prójimo”.

N.C.: ¿Cómo construir una sociedad menos desigual?

A.C.: Mientras pensemos que el dinero es más importante que la parte social y que vivir tranquilo, tendremos un país con unas dificultades muy grandes y necesitamos presidentes que entiendan el manejo económico un país como empresa, no con la política, definitivamente. Con política ya no se maneja un país”.

N.C.: Hay una cantidad de jóvenes tratando de generar cambios, me refiero no a los vándalos ¿los ha oído, ha estado con ellos, sabe que están pensando?

A.C.: Yo soy amigo de todo lo que sea protesta, pero dentro del orden. Requieren oportunidades de trabajo, pero el país también hay que entender que todos los días nacen más jóvenes, pero no nacen más empresas. Entonces yo creo que en las universidades a los jóvenes les tienen que inculcar mucho lo que es el desarrollo de sus propias empresas, ser creativos, ser empresarios. Arturo Calle comenzó con 13,500 pesos, comenzó en 6x8 metros cuadrados. Siendo un niño no gastaba absolutamente nada porque yo quería progresar y salir adelante. Hay que crearles que sean motivadores de sus propios desarrollos, de sus propios negocios".

N.C.: ¿Cómo empresario usted se arrepiente de algo?

A.C: ¿Pero qué me voy a arrepentir? 60 años trabajando para el país. Trabajando 12,14 y 16 horas. Qué me voy a arrepentir cuando veo un pobre y brego hasta donde puedo tenderle la mano. Qué me voy a arrepentir como persona natural, he sido el mayor contribuyente en vivienda que ha tenido el Minuto de Dios desde hace unos 50 años. Cuando yo no tenía casa, yo entregué un dinero para que se comprara una casa en ese entonces.

N.C.: ¿Usted siente a los gobernantes cercanos a los empresarios?

A.C.: No mucho porque manejan la situación, bien sea su situación, sus alcaldías o al gobierno de una manera diferente y no recurren a los empresarios a veces para escuchar situaciones que les requiere el país, desarrollos, la parte económica, cómo combatir las evasiones. No digo a quienes, pero a mí me ha tocado contribuir económicamente y con mis votos a determinadas personas que han llegado a ser alcaldes, gobernantes o presidentes y yo llamándolos a felicitarlos y no he tenido respuesta tampoco, pero al empresario hay qué escucharlo no cuando no les va a hacer reclamos.

N.C.: Le he oído decir que no se puede destruir al empresario con más impuestos.

A.C.: Los impuestos en Colombia son muy altos. En la actualidad debemos apoyar el Estado, la situación es difícil, pero más adelante el Estado debe reconsiderar y mirar que todos paguen y bajar unos tributos que se han vuelto muy difíciles. Yo critico mucho, por ejemplo, en la parte de impuestos, el anticipo sobre la renta porque es que yo digo cómo me dicen que gire un cheque por algo que no debo.

N.C.:¿Cómo imagina usted el futuro de este negocio?

A.C.: Me gusta como le están administrando los hijos. En su concepto no están pensando en irse mañana fuera del país. Ya tenemos una generación que es el padre, la segunda los hijos y ya tenemos la tercera, los nietos, ya trabajando en la empresa. Yo Arturo Calle pienso es en las nuevas generaciones, que triste es el día que uno piensa es en morir en vivir en acrecentar una fortuna y no pensar en nada más.