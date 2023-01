Así cambiaría Icetex si se aprueba proyecto en el Congreso

Representante de usuarios asegura que, entre otras cosas, la cuota para pagar los créditos sería proporcional al salario.

"Préstamos educativos en los cuales, si gana un salario mínimo, no tendrá que pagar 800 mil pesos de cuota fija, sino un porcentaje proporcional a sus ingresos", asegura Daniel Torres.

No solo eso, también se acabaría la amenaza del reporte a centrales de riesgo.

Ángel Custodio, ponente del proyecto, resalta otros beneficios: "cero intereses, cero codeudores y el estudiante paga cuando tenga un ingreso. El Gobierno financia este nuevo fondo, esta contribución por cinco años".

Se estima que 10.000 jóvenes se beneficiarían a futuro. Al proyecto le resta la conciliación para pasar a sanción presidencial.

Le puede interesar:

Quienes estén en mora con Icetex ya no tendrían que pagar cobro...